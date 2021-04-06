Латвия предоставила убежище 19 белорусским гражданам

С конца прошлого лета Латвия предоставила убежище 19 гражданам Республики Беларусь, несколько десятков белорусов еще ожидают решение по этому вопросу, сообщает LETA со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции.

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С 1 августа по 30 марта заявку на получение убежища в Латвии подали 54 белоруса. Принято решение по 24 случаям — альтернативный статус получили 19 человек, троим было отказано, еще один человек был отправлен в Польшу, а еще одно заявление было отклонено потому, что было подано повторно. Из тех троих, которым было отказано в получении убежища, двое вернулись на родину, а один продолжает находиться на территории ЕС, получив польскую визу.

Еще 30 заявлений находятся в стадии рассмотрения.

После получения альтернативного статуса иностранному гражданину выдается временный вид на жительства сроком на год. Если за это время ситуация в его стране не меняется, на основании нового заявления выдается новый вид на жительство.

После протестов, прошедших в Беларуси после дня выборов 9 августа, Латвия приняла решение выдавать гражданам Беларуси долгосрочные визы на основании гуманных соображений — в связи с угрозами жизни и здоровью. Кроме того, граждане Беларуси могут получить временный вид на жительство, чтобы перенести в Латвию свой бизнес, связанный с информационными технологиями.

Заявки на такие визы были получены от 130 человек. Служба госбезопасности проверила их, и по результатам проверки троим было в такой визе отказано.

Что касается желающих перенести в Латвию свой бизнес, то такое разрешение было выдано 36 белорусам.