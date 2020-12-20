Латвия прекращает авиасообщение с Великобританией (дополнено в 21.52)

На фоне новостей о новом типе Covid-19 в Великобритании правительство Латвии , следуя примеру других стран, в воскресенье приняло решение о прекращении пассажирских перевозок с Великобританией. Рейсы отменены с 21 декабря до 1 января.

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Таким образом планируется защитить жителей Латвии от распространения нового типа коронавируса. "В целях обеспечения здоровья общества важны быстрые, целенаправленные и скоординированные с другими странами Европы действия", - указал министр сообщения Талис Линкайтис.

Из аэропорта "Рига" в и из Великобритании полеты выполняют авиакомпании airBaltic, Ryanair и Wizzair. Как сообщалось, в понедельник, из Риги в разные города Великобритании запланированы шесть рейсов.

До конца 2020 года авиакомпания airBaltic планировала совершить 22 полета. На рейсы было продано 1004 билетов, из них примерно 40% это полеты из Лондона в Ригу, остальные - в Лондон.

"В случае необходимости, решение о репатриационных рейсах из Великобритании будет принято только после консультаций с экспертами в сфере здравоохранения, оценив все риски, а также предприняв необходимые меры безопасности в Латвии при встрече этих рейсов", - указал министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Он также добавил, что в ближайшие дни репатриационные рейсы не планируются.

По словам Ринкевича, аналогичные решения сегодня вечером приняли правительства Литвы и Эстонии. "Я понимаю, что это создает проблемы для многих путешественников, однако, хочу подчеркнуть, что это делается в интересах общества", - объяснил политик. Он также добавил, что Министерство иностранных дел на протяжении уже длительного времени просит воздержаться от поездок за рубеж, если на то нет веских причин.

Новый тип коронавируса уже за пределами Великобритании

В воскресенье министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хенкок заявил, что распространение недавно обнаруженной и более заразной формы коронавируса невозможно контролировать, и строгий карантинный режим для его сдерживания может оставаться в силе в течение нескольких месяцев. Британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона, Восточной и Юго-Восточной Англии. Это связано с распространением новой разновидности Covid-19. Ограничения также ввел Уэльс, ужесточение мер после Рождества планирует и Шотландия, пишет Интерфакс.

По данным ВОЗ, инфицированные новым типом коронавируса люди уже есть за пределами Великобритании. В Дании новая мутация вируса выявлена у девяти человек, в Нидерландах у одного, еще одного в Австралии.

В результате несколько стран временно приостановили пассажирские перевозки с Великобританией.

Как сообщалось, власти Нидерландов ввели ограничения на полеты из Великобритании до 1 января. Запрет вводится с 6 утра воскресенья и как минимум до 1 января. В настоящий момент правительство рассматривает возможный запрет и другого транспортного сообщения с Великобританией. Бельгия с полуночи воскресенья по меньшей мере на 24 часа прекращает движение поездов и самолетов. Германия объявила о том, что с полуночи прекращает все пассажирские перевозки в Великобританию, оставляя в виде исключения несколько грузовых авиаперевозок.

О прекращении полетов заявили также Австрия, Италия и Кувейт. В свою очередь, Чехия вводит более строгие проверки для тех, кто в течение последних двух недель, по крайней мере, сутки провел в Великобритании.

Кабинет главы Евросовета Шарля Мишеля инициировал в воскресенье совещание в связи с ситуацией с новой разновидностью коронавируса Covid-19, сообщил журналистам в Брюсселе информированный источник. "Кабинет председателя Мишеля созвал совещание в форме видеоконференции для обмена информацией на уровне столиц (государств ЕС - ИФ) о последних событиях в связи с новой разновидностью вируса и соответствующих мерах", - заявил собеседник СМИ.