Латвия прекращает авиасообщение с Великобританией

На фоне новостей о новом типе Covid-19 в Великобритании правительство Латвии , следуя примеру других стран, в воскресенье приняло решение о прекращении пассажирских перевозок с Великобританией. Рейсы отменены с 21 декабря до 1 января.

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Таким образом планируется защитить жителей Латвии от распространения нового типа коронавируса. "В целях обеспечения здоровья общества важны быстрые, целенаправленные и скоординированные с другими странами Европы действия", - указал министр сообщения Талис Линкайтис.

Из аэропорта "Рига" в и из Великобритании полеты выполняют авиакомпании airBaltic, Ryanair и Wizzair. Как сообщалось, в понедельник, из Риги в разные города Великобритании запланированы шесть рейсов.

До конца 2020 года авиакомпания airBaltic планировала совершить 22 полета. На рейсы было продано 1004 билетов, из них примерно 40% это полеты из Лондона в Ригу, остальные - в Лондон.

В воскресенье министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хенкок заявил, что распространение недавно обнаруженной и более заразной формы коронавируса невозможно контролировать, и строгий карантинный режим для его сдерживания может оставаться в силе в течение нескольких месяцев. Британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона, Восточной и Юго-Восточной Англии. Это связано с распространением новой разновидности Covid-19. Ограничения также ввел Уэльс, ужесточение мер после Рождества планирует и Шотландия, пишет Интерфакс.

По данным ВОЗ, инфицированные новым типом коронавируса люди уже есть за пределами Великобритании. В Дании новая мутация вируса выявлена у девяти человек, в Нидерландах у одного, еще одного в Австралии.

В результате несколько стран временно приостановили пассажирские перевозки с Великобританией.

Как сообщалось, власти Нидерландов ввели ограничения на полеты из Великобритании до 1 января. Запрет вводится с 6 утра воскресенья и как минимум до 1 января. В настоящий момент правительство рассматривает возможный запрет и другого транспортного сообщения с Великобританией. Бельгия с полуночи воскресенья по меньшей мере на 24 часа прекращает движение поездов и самолетов. Германия объявила о том, что с полуночи прекращает все пассажирские перевозки в Великобританию, оставляя в виде исключения несколько грузовых авиаперевозок.

О прекращении полетов заявили также Австрия, Италия и Кувейт. В свою очередь, Чехия вводит более строгие проверки для тех, кто в течение последних двух недель, по крайней мере, сутки провел в Великобритании.

Кабинет главы Евросовета Шарля Мишеля инициировал в воскресенье совещание в связи с ситуацией с новой разновидностью коронавируса Covid-19, сообщил журналистам в Брюсселе информированный источник. "Кабинет председателя Мишеля созвал совещание в форме видеоконференции для обмена информацией на уровне столиц (государств ЕС - ИФ) о последних событиях в связи с новой разновидностью вируса и соответствующих мерах", - заявил собеседник СМИ.