Латвия прекращает выдачу любых виз гражданам России
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

С 26 июня Латвия больше не принимает у граждан России документы на визы. МИД объясняет это тем, что внутренняя политическая ситуация в России непрогнозируема.

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Документы на визу, поданные до 25 июня, рассмотрятся в прежнем порядке.

В случае возникновения вопросов МИД призывает обращаться в посольства и консульства Латвии за границей.

Во время военного мятежа ЧВК "Вагнер" глава МИД Эдгар Ринкевич уже заявлял, что Латвия не будет выдавать гуманитарные или какие-либо другие визы гражданам РФ, однако позднее МИД пояснил, что имеется в виду, что не появится каких-либо новых визовых опций для бегущих от нынешней ситуации в России и все ограничения остаются без изменений.

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