Латвия прекратила выдачу виз россиянам на неопреоделенное время. Для обладателей шенгенских виз и ВНЖ ничего не меняется

Посольство Латвии в России на неопределенный срок прекратило прием заявлений на получение визы от граждан РФ, сообщили в посольстве.

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Портал Delfi обратился в Министерство иностранных дел (МИД) с просьбой прокомментировать данную информацию:

МИД подтвердил, что с четверга, 4 августа, прекращен прием заявок на получение виз от граждан России во ВСЕХ случаях кроме тех, когда цель поездки — участие в похоронах.

В то же время те граждане Российской Федерации, у которых есть действительные шенгенские визы, смогут въезжать в Латвию в установленном ранее порядке.

Также граждане России и Беларуси, у которых есть действительны виды на жительство Латвии, могут въезжать в Латвию в прежнем порядке.

Сейчас визы репартриантам из России в Латвию не выдаются.





Напомним, что вскоре после повторного вторжения России в Украину весной этого года Латвия прекратила выдачу виз российским гражданам, за исключением случаев, связанных с особыми гуманитарными соображениями. В исключительных случая латвийские визы выдавались российским журналистам, которые из-за цензуры и введения уголовной ответственности больше не могли работать в своей стране.

К началу августа визы были выданы 247 сотрудникам российских независимых СМИ и 206 членам их семей.

С 25 февраля по 26 июля в латвийских представительствах были выданы еще 654 визы гражданам РФ — по причине болезни или похорон родственника, также визы были выданы членам семей граждан Латвии и Европейского союза (ЕС). Таким образом, всего за указанный период гражданам России в представительствах Латвии было выдано 1107 виз.

Тем временем Служба государственной безопасности (СГБ) подчеркивает, что в нынешних геополитических условиях, когда Россия развернула военные действия в Украине и продолжает вести все более агрессивную внешнюю политику в отношении стран Запада, СГБ в сотрудничестве с Госпогранохраной, Госполицией, Управлением по делам гражданства и миграции, а также другими службами проводит усиленный контроль иностранцев, въезжающих в Латвию из России и Беларуси, а также осуществляются другие меры для уменьшения рисков национальной безопасности.

Как отмечает СГБ, въезд любого человека из упомянутых страны, вне зависимости от его профессиональной принадлежности, на данный момент связан с рисками. СГБ прогнозирует, что активность российских независимых СМИ в Латвии, направленная против режима президента Владимира Путина, заставит российские власти обратить больше внимания и на нашу страну. В результате интенсивность российской разведки и деятельности по информационному влиянию, направленной против Латвии, может усилиться.

Таким образом, начало активности российских СМИ в Латвии связано, прежде всего, с разведывательными рисками, оценивает СГБ. Принимая во внимание, что эти медиакомпании и журналисты давно работают в стране-агрессоре, нельзя исключать, что определенные СМИ, действующие в Латвии, или их представители имеют связи с российскими спецслужбами.

Также возможен повышенный интерес российских спецслужб к деятельности эмигрировавших СМИ в Латвии. Во-вторых, проникновение представителей российских СМИ в Латвию связано с рисками для безопасности латвийского информационного пространства. В течение многих лет Россия осуществляла целенаправленные и систематические меры по влиянию на деятельность информационного пространства и СМИ в соответствии со своими интересами, поэтому существует риск того, что сообщения, направленные против западных стран, в том числе Латвии, могут быть включены в контент, созданный определенными СМИ и журналистами.

СГБ проинформировала высших должностных лиц государства и ответственные учреждения о выявленных рисках. Учитывая специфику работы службы и обоснованную секретность, в СГБ не смогли более подробно прокомментировать принятые меры по снижению выявленных рисков.

