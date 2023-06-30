Латвия прекратила выдачу всех видов виз россиянам. Но есть исключения

Учитывая риски нестабильности и внутренней безопасности в России министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял оперативное решение временно приостановить рассмотрение всех заявок от граждан России на получение любых виз в дипломатических и консульских учреждениях Латвии за границей. Принятое решение не распространяется на другие госучреждения Латвии, в компетенции которых прием и рассмотрение визовых запросов. Дальнейшие решения МИД Латвии будут приниматься в зависимости от развития ситуации. Но въехать в Латвию все же можно, сообщает со ссылкой на Латвийское радио 4 портал Rus.lsm.lv.

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Напомним, что правительство продлило принятые ранее визовые ограничения для граждан России до 4 марта 2024 года. Впрочем, и в этой ситуации могут быть исключения. Например, необходимость поездки по гуманитарным и экстренным обстоятельствам. Но эти вопросы будут решаться индивидуально. И непосредственно на границе, сообщает утренняя программа "Домская площадь" на Латвийском радио 4.

Представитель МИД Латвии Диана Эглите рассказала: "Ограничения касаются граждан России, которые желают приехать в Латвию в туристических или развлекательных целях, например, посетить какие-то концерты. С такой целью визы выдаваться не будут. Но есть исключения. Пересечь границу Латвии могут те граждане России, которые имеют вид на жительство в Латвии, Евросоюзе, или другой стране Европейской экономической зоны, а также Швейцарии. Те, кто имеет Шенгенскую долгосрочную визy, те, кто имеет Шенгенскую краткосрочную визy и являются членами семей подданных этих стран или имеющих упомянутые Шенгенские визы.

Также право на въезд в Латвию имеют лица, которым это требуется по гуманитарным соображениям, водители пассажирского междугородного транспорта и другие".

Недавнее решение временно приостановить выдачу виз российским гражданам официальных представительствах, может коснуться и тех, кому внезапно потребуется срочный въезд в Латвию. В чрезвычайных ситуациях, когда виза в Латвию требуется незамедлительно, все-таки есть шансы ее получить, продолжает Эглите.

Представитель Госпогранохраны Кристине Петерсоне пояснила "Домской площади" некоторые нюансы на конкретных примерах. Так, если у гражданина России, живущего, например, в Москве, умирает живущий в Риге отец, решение о выдаче визы для организации похорон в Латвии может быть принято по гуманитарным соображениям. Но это будет решаться только на границе после предъявления всех необходимых документов, доказывающих необходимость въезда в Латвию. Заранее никто ничего гарантировать не может, отмечает Петерсоне.

Но стоит учесть, что даже если юридическое основание для получения визы есть, это вовсе не гарантирует, что виза будет выдана, поскольку учитываются разные аспекты.

За дополнительной информацией чиновники советуют обращаться в представительство своей страны или в Госпогранохрану Латвийской Республики.