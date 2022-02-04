Латвия приблизилась к десяти худшим странам Европы по уровню заболеваемости Covid-19

Латвия поднялась на 12-е место по уровню заболеваемости Covid-19 среди 30 стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭС). Кумулятивная заболеваемость в течение 14 дней в Латвии составляет 4465,9 случая на 100 000 жителей. Средняя заболеваемость в ЕС — 3604,5 случая.

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Неделей ранее Латвия была 20-й среди стран ЕС и ЕЭС по этому показателю.

В других странах Балтии уровень заболеваемости также превышает средний показатель по ЕС/ЕЭС. Кумулятивная заболеваемость в течение 14 дней в Эстонии составляет 5143,4 случая на 100 000 жителей, в Литве — за 4465,9 случая. В Эстонии теперь седьмой самый высокий уровень заболеваемости в ЕС, в Литве — 13-й. Прежде Эстония находилась на 15-м месте, Литва — на 21-м.

Самая высокая заболеваемость в ЕС/ЕЭЗ за последние две недели была в Дании — 9 426,1 случая Covid-19 на 100 000 населения. Порог в 8000 случаев превышен в Словении. Во Франции и Португалии этот показатель превышет 7000 случаев.

В Латвии с 17 по 30 января выросла и смертность с диагнозом Covid-19. В конце прошлой недели он составлял 89,6 случая на миллион жителей. За неделю Латвия по этому показателю поднялась с шестого на четвертое место среди 30 стран ЕС/ЕЭЗ.

В Литве уровень смертности за предыдущие две недели составлял 39 случаев на миллион населения. Страна занимает 14-е место среди стран ЕС/ЕЭЗ по этому показателю. Эстония находится на 15-м месте с показателем 36,9 случая на миллион жителей.

Самая высокая смертность зафиксирована в Хорватии, где количество умерших за 14 дней превышает 160 случаев на миллион населения. За ней следуют Болгария и Греция с более чем 100 смертями на миллион жителей.