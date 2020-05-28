Латвия приняла план, чтобы справиться с Covid-19 без объявления ЧС: названы три главных принципа

Кабинет министров во вторник принял план, предусматривающий, что после окончания чрезвычайного положения 9 июня правительство сможет более гибко реагировать на ситуацию с Covid-19.

Законопроект об управлении распространением инфекции Covid-19 подготовило Министерство юстиции.

После 9 июня будет отменено чрезвычайное положение, которое предусматривало ряд ограничений и запретительных мер, направленных на ограничение распространения Covid-19. Чтобы поддержать достигнутое в ограничении пандемии и уберечь общество от повторной вспышки Covid-19, важно сохранять осторожность, в том числе соблюдать физическое дистанцирование и предотвращать чрезмерное скопление людей.

Минюст признает, что все ограничения, связанные с Covid-19, не могут быть отменены с отменой чрезвычайного положения. С учетом меняющейся и трудно предсказуемой заболеваемости Сейм должен на уровне закона решать только важнейшие вопросы, делегируя правительству возможности гибко реагировать.

Минюст допускает, что при существенном ухудшении эпидемиологической ситуации в будущем может возникнуть необходимость снова объявить чрезвычайное положение.

В законопроекте говорится, что после отмены чрезвычайного положения должен быть восстановлен общий правовой порядок. Законопроект оговаривает основные принципы работы госучреждений, права и обязанности лиц по устранению угрозы государству после отмены чрезвычайного положения.

Установлено три основных принципа. Первый — минимальность ограничений прав человека, то есть права лиц могут быть ограничены только в том случае, если нет других альтернативных мер для сохранения общественного здоровья. Второй принцип — минимизация угрозы общественному здоровью, когда меры предосторожности устанавливаются на основании анализов риска распространения инфекции в Латвии и за границей. Третий принцип предусматривает доступность важных услуг.

Законопроект предусматривает, что госучреждения в рамках возможностей продолжат оказывать услуги удаленно, а очные услуги будут оказываться только в том случае, если их невозможно оказать удаленно.

За правительством остается право устанавливать ограничения на скопление людей, на перевозки, организацию учебного процесса, спортивных занятий и в других областях.

Законопроект включает также особые условия работы судебной системы, государственных и муниципальных учреждений, получения услуг, исполнения уголовных наказаний, обеспечения социальных и медицинских услуг.

Предусмотрены и штрафы за нарушения условий карантина или изоляции, ограничений на публичные собрания. Штраф для физического лица составляет от 10 до 2000 евро, для юридического — от 140 до 5000 евро.

Окончательное решение по законопроекту должен принять Сейм.