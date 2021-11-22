Латвия приобрела ничтожно мало лекарства для лечения Covid-19

Хотя доля пациентов, умерших от Covid-19 в Латвии чрезвычайно высока, коктейль моноклональных антител (препарат, используемый для лечения Covid-19) будет использован для лечения только 100 больных, поскольку именно столько доз препарата заказала и получила страна, сообщает NRA.

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С начала пандемии всего зарегистрировано 3940 случаев смерти пациентов с Covid-19, из них 680 — в ноябре. К исходу второй недели ноября уровень смертности от Covid-19 в Латвии был почти в семь раз выше, чем в среднем в странах Европейского союза и Европейской экономической зоны, согласно данным, собранным Европейским центром профилактики и контроля заболеваний.

Сейчас в Евросоюзе зарегистрировано три препарата для лечения Covid-19: противовирусное лекарство ремдесивир, а также два препарата с моноклональными антителами — регданвимаб и комбинация кассиривимаба и имдевимаба. Специалист по связям с общественностью Государственного агентства лекарственных средств Танита Тамме-Звейниеце объясняет, что в Латвии используются только два из них, причем для лечения пациентов в условиях стационара, в аптеке эти лекарства не купить.

Эвия Шталберга, руководитель отдела по связям с общественностью Национальной службы здоровья, поясняет, что ремдесивир (Veklury) доступен в Латвии с октября 2020 года. Европейская комиссия организовала централизованную закупку лекарства, по итогам которой было достигнуто общее соглашение. В рамках указанной закупки с октября 2020 года по октябрь 2021 года (включительно) Латвия закупила 23 110 флаконов ремдесивира. "Лекарство доставляется в Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу, которая уже занимается поставкой лекарства в районные больницы", — рассказала NRA Эвия Шталберга.

"В свою очередь, препарат, содержащий комбинацию моноклональных антител (казиривимаб / имдевимаб), доступен в Латвии с начала октября этого года. Латвия подала заявку на получение 100 единиц продукции Roche (касиривимаб / имдевимаб). Количество определено на основании рекомендаций специалистов университетских больниц", — такую информацию предоставила Шталберга.

NRA утверждает, что цена одной дозы препарата от Covid-19 может колебаться в пределах 307-2065 евро. Такой вывод издание делает на основании документов, утвержденных Кабинетом министров. В середине лета по запросу Министерства здравоохранения правительство выделило 206 500 евро на закупку 100 доз продукта Roche (касиривимаб / имдевимаб). В документе указано, что цена за единицу этого продукта составляет 2065 евро (без налога на добавленную стоимость) за лечение одного пациента. "Всего в Латвии этим препаратом планируется пролечить 100 пациентов", — говорится в аннотации к постановлению Кабинета министров. Координация применения препарата возложена на Клиническую университетскую больницу им. Паула Страдиня.

Согласно информации об использовании денег на борьбу с пандемией Covid-19, на данный момент государство выделило Министерству здравоохранения 7,1 миллиона евро на закупку Ремдесивира. Поскольку Латвия закупила 23 110 флаконов, цена одного флакона может составлять около 307 евро. Однако, в отличие от моноклональных антител, одной доза этого препарата для лечения пациентов может быть недостаточно.