Латвия приобретет 1,4 миллиона дополнительных доз вакцин Pfizer
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Латвия закупит 1,4 миллиона доз вакцин производства Pfizer и BioNTech в дополнение к уже купленным, сообщил после внеочередного заседания правительства премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

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В пятницу Еврокомиссия приняла решение закупить дополнительных 300 миллионов доз этой вакцины для стран ЕС.

По словам Кариньша, Еврокомиссия уже сегодня вечером, 8 декабря, распределит вышеупомянутые дополнительные дозы вакцины.

Кабинет министров на сегодняшнем внеочередном заседании обсудил этот вопрос и пришел к соглашению о дополнительной закупке 1,4 млн доз вакцины.

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Коронавирус Вакцинация Кришьянис Кариньш Латвия
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