Латвия приобретет бронемашины Patria на сумму 200 млн евро

Сегодня на Адажской военной базе министр обороны Латвии Артис Пабрикс и министр обороны Финляндии Анти Кайкконен подпишут соглашение о приобретении у компании Patria более 200 бронемашин для нужд латвийской армии.

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Сумма заказа составляет почти 200 млн евро, и первые бронемашины Национальные вооруженные силы получат уже в октябре этого года, а до 2029 года будут оснащены соответствующими их потребностям бронированными транспортными средствами.

В октябре 2020 года Латвия, Финляндия и предприятие Patria Land Oy подписали договор о разработке транспортных средств, предназначенных для латвийской армии, а в мае этого года на Адажском полигоне состоялась презентация прототипа новой бронемашины Patria.