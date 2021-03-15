Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca

На время приостановлено использование в Латвии вакцины от коронавируса производства AstraZeneca. Такое решение в целях дополнительной предосторожности принято Центром профилактики и контроля заболеваний, Государственным советом по иммунизации, Госагентством лекарств и Инспекцией здравоохранения.

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Решение основано на сообщениях об отдельных случаях тромбоэмболии, наступившей у разных пациентов спустя некоторое время после вакцинации. В то же время все упомянутые ведомства подчеркивают, что все еще нет никаких доказательств, что случаи тромбообразования вызваны именно вакцинацией.

Использование этой вакцины приостанавливается на две недели до того момента, пока не появится экспертная оценка этих случае и взаимосвязи вакцины и проблем со здоровьем у пациентов.

После рекомендации временно приостановить использование AstraZeneca кабинетам вакцинации рекомендуется не использовать уже открытые флаконы с вакцинами или начинать новые.

Ранее в связи с сообщениями о проблемах со свертываемостью кровью, возникших у некоторых привитых, вакцинацию препаратом AstraZeneca временно приостановили Нидерланды, Ирландия, Дания, Норвегия, Исландия, Португалия, Кипр, Словения. Конкретные страны отказались от определенной партии вакцины.

Европейское агентство по лекарственным средствам все еще оценивает информацию о возможной причинно-следственной связи AstraZeneca со случаями тромбоэмболии и считает, что преимущества вакцины AstraZeneca перевешивают потенциальные риски для здоровья. Проблемы со здоровьем, включая тромбоэмболию, могут наблюдаться у людей по разным причинам, независимо от приема лекарств или вакцинации.

Органы здравоохранения заявляют, что пока нет причин для беспокойства у людей, которые были вакцинированы AstraZeneca. Если плохое самочувствие сохраняется в течение более одного-трех дней после вакцинации или возникают какие-либо другие проблемы со здоровьем, следует обратиться к своему семейному врачу.

Латвийские власти предоставят дальнейшую информацию о результатах оценки.