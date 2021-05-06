Латвия признала геноцид армян

Сейм принял декларацию с осуждением геноцида армян в Османской империи, сообщает LETA. Этому предшествовали долгие споры о том, стоит ли ссориться с Турцией, являющейся членом НАТО, и делать такие шаги навстречу с Арменией, которая тесно сотрудничает с Россией и до сих пор не признала оккупацию Латвии.

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Декларацию с осуждением геноцида армян в Османской империи в 1915–1923 годах подготовили 40 депутатов Сейма. Инициатором был депутат от Новой консервативной партии Юрис Юрашс.

В декларации сказано, что нет ни малейших сомнений в доказательствах того, что на территории Османской империи происходил геноцид армян, которые погибали на своей исторической родине, где их предки жили тысячи лет.

В документе говорится, что Сейм осуждает преступления, совершенные в 1923 году против армянского народа — отнятие родной земли, убийства, этнические чистки и уничтожение культурного наследия.

Принятию декларацию предшествовали долгие дебаты. Роман Наудиньш из Национального объединения подчеркнул, что у этого решения будут последствия, и отметил, что нужно было бы сначала обсудить этот документ с историками. По его мнению, несправедливо также не отметить в декларации и другие народы, пострадавшие в этих трагических обстоятельствах. Он призвал подготовить новую версию документа до осени.

Депутат призвал парламент Армении сделать встречный шаг и признать геноцид латышей и оккупацию стран Балтии.

Его сопартиец Александр Кирштейнс сказал, что не понимает, зачем принимать такую декларацию именно сейчас.

Председатель комиссии по иностранным делам Рихард Колс (Национальное объединение) сказал, что в комиссии дискуссии насчет документа идут уже пару месяцев и на заседаниях выслушаны все заинтересованные стороны.

Датой начала геноцида считают 24 апреля 1915 года, когда в Константинополе были арестована известные в обществе армяне. Геноцид армян проводился в несколько стадий: разоружение армянских солдат, избирательная депортация армян из пограничных районов, принятие закона о высылке, массовая депортация и убийства армян. В качестве одного из оправданий уничтожения оттоманских армян использовалось биологическое обоснование. Армяне именовались "опасными микробами", им присваивался более низкий биологический статус, чем мусульманам.

Уничтожение армян официально признали геноцидом и осудили также Франция, Бельгия, Нидерланды, Швейцария (нижняя палата парламента), Швеция, Россия, Польша, Ливан, Италия, Литва, Греция, Словакия, Аргентина, Венесуэла, Чили, Канада, Ватикан, Боливия, Австрия, Люксембург, Бразилия, Парагвай, Германия, Чехия, Португалия, а 24 апреля геноцид армян признал президент США Джо Байден (до этого его признавала только часть штатов США).