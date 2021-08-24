Латвия признала ковид-сертификаты США, Австралии, Израиля, Новой Зеландии и Канады
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С 1 сентября в Латвии будут признаваться сертификаты о вакцинации от Covid-19, выданные в США, Австралии, Израиле, Новой Зеландии и Канаде, как электронные, так и бумажные. С этими сертификатами по приезду в Латвию можно будет не отбывать самоизоляцию, а также пользоваться всеми услугами, доступными для обладателей латвийских сертификатов. Об этом сообщает портал Lsm.

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Ранее из сертификатов, выданных за пределами ЕС, Латвия признавала только британские.

Министерство иностранных дел подчеркивает, что это решение очень важно для связи с диаспорой — в этих странах живут латвийцы, и важно облегчить им въезд в Латвию.

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