Латвия признана более счастливой страной, чем Россия

Третий год подряд самой счастливой страной мира остается Финляндия, а Литва — самая счастливая среди стран Балтии, свидетельствует доклад Организации Объединенных Наций (ООН). Латвия же по индексу счастья уступает и Литве, и Эстонии.

В мировом индексе счастья (World Happiness Report) Литва в этом году поднялась с 42-й на 41-ю позицию и опередила Польшу (43-е место), Эстонию (51-е место) и Латвию (57-е место). Россия заняла 73-е место, Беларусь — 75-е.

Среди наиболее счастливых стран доминируют государства Северной Европы: первое место сохранила Финляндия, на втором Дания, на третьем — Швейцария, на четвертом — Исландия, на пятом — Норвегия. В первую десятку также входят Голландия, Швеция, Новая Зеландия, Австрия и Люксембург.

Наименее счастливыми ощущают себя жители Афганистана и государств Африки.

Индекс счастья ООН публикует с 2012 года. В этом исследовании 156 стран оценивают по тому, насколько счастливыми ощущают себя жители государств. Данные для индекса этого года собирались в 2018 и 2019 годах.

Критерии оценки включают различные факторы: долю ВВП, приходящуюся на одного жителя, данные о состоянии здоровья населения и доступности медицинских услуг, социальных пособиях, гражданских свободах и распространенности коррупции.