Правительство Латвии решило продлить практику введения комендантского часа и уже существующие ограничения в сфере услуг, торговли и образования, но при этом разрешило магазинам расширить доступный ассортимент товаров. Сейм утвердил нового министра здравоохранения. Портал Delfi обобщает главную инфoрмацию o Covid-19 на 7 января.

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Цифры. За пoследние сутки в Латвии выявленo 1374 новых случаев заболевания Covid-19, 36 человек скончались. Всего в среду было сделано 13 525 тестoв. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 11 791 человека. В бoльницах находятся 1174 пациента с Covid-19, у 65 из них бoлезнь прoтекает в тяжелой фoрме.

В Литве за минувшие сутки подтвержден 2331 новый случай коронавируса, от этого заболевания умерли 30 человек. С начала пандемии в Литве выявлено 154 550 случаев заражения коронавирусом, 65 730 человек продолжают болеть, 2076 человек скончались. В Эстонии за сутки диагноз Covid-19 подтвердился у 1104 человек — это новый рекорд.

По данным портала Worldometer, коронавирусной инфекцией Covid-19 с начала пандемии заразились более 87,9 млн человек во всем мире, свыше 1,89 млн скончались, более 63,3 млн пациентов поправились.

Продлены ограничения и комендантский час. Правительство Латвии приняло решение продлить на две недели уже существующие ограничения, относящиеся к сфере услуг, торговли и образования. Помимо этого, продлена практика введения на выходных коменданского часа — запрет на передвижение без крайней необходимости в период с 22:00 до 5:00, латвийцам придется соблюдать также с 15 по 17 января и с 22 января по 24 января. Вместе с тем с 12 января магазинам разрешено расширить доступный ассортимент товаров — носки и колготки перестанут входить в число недоступных товаров.

При въезде в Латвию обязательна справка об отсутствии Covid-19. С 15 января при въезде на территорию Латвии из-за границы придется предъявить справку о негативном тесте на Covid-19. Результаты теста должны будут предъявить все, кто пересекают границу Латвии — в том числе и те, кто приезжает в страну на личном автотранспорте. Тест нужно будет сделать как минимум за 72 часа до въезда в страну. Зато разрешены международные пассажирские перевозки во все страны ЕС, ЕЭЗ, Швейцарию и Великобританию.

Утвержден новый министр здравоохранения. Сейм утвердил Даниэля Павлютса ("Развитие/За!") на посту министра здравоохранения. За Павлютса проголосовали представители коалиции, в том числе его поддержал премьер-министр Кришьянис Кариньш. Как известно, 5 января премьер-министр выразил недоверие министру здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!). Причиной послужила слишком медленная вакцинация, а также отсутствие подробного плана иммунизации.

Правительство выделило допсредства на поддержку населения. Министерство благосостояния получило более 81 млн евро на меры поддержки для преодоления последствий кризиса Covid-19. Деньги пойдут на выплату пособий для родителей, пособий по болезни, пособий для молодых специалистов и доплаты к пособиям по простою и безработице.

В аэропорту появился бесконтактный автомат для проверки на Covid-19. В международном аэропорту "Рига" установлен бесконтактный автомат для сдачи анализов на Covid-19. Ранее такoй же автомат пoявился в Клинической университетской больнице им. Паула Страдиня. Оборудование предназначено для тестирования пассажиров и сотрудников компаний, работающих в аэропорту. Правда, получить результат теста непосредственно перед полетом в пункте сдачи анализа не пoлучится.

Введена нулевая ставка НДС на вакцины и тесты. Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к Закону о налоге на добавленную стоимость, согласно которым к вакцинам от Covid-19 применяется нулевая ставка налога на добавленную стоимость (НДС). Поправки приняты, чтобы оперативно внедрить в латвийское законодательство директиву ЕС о временных мероприятиях по применению НДС в связи с Covid-19.

Лишь треть населения готова вакцинироваться. Согласно последнему опросу, проведенному исследовательской компанией Kantar TNS, в настоящее время только 34% опрошенных латвийцев согласились бы пройти вакцинацию от Covid-19. Почти половина или 49% респондентов указали, что не будут прививаться, а 17% опрошенных латвийцев не дали конкретного ответа на этот вопрос.

Глава Елгавского края забoлел кoрoнавирусoм. Председатель Елгавской краевой думы Зиедонис Цауне заболел Covid-19. Во вторник Цауне ходил возлагать цветы к мемориалу латышских стрелков в Ложметейкалнсе. При этом он соблюдал все эпидемиологические требования.

Недоверие к врачам и нехватка игл в Европе. Вакцинация от коронавируса в Европе идет неспешными темпами. В то время как Британия и США уже привили от 1 до 2% населения, а Израиль — 16%, в некоторых европейских странах вакцинация только начинается. Лучше всего ситуация обстоит в Германии, Испании и Италии, но и эти страны по темпам вакцинации заметно отстают от мировых лидеров.

История дня. Как последствия антикризисных решений правительства изменили латвийцев. Больше всего от ограничений, связанных с пандемией Covid-19, в Латвии пострадали семьи с детьми и люди с низкими доходами. К такому выводу пришли исследователи Рижского Университета им. П. Страдиня, проанализировав социальные и экономические последствия антикризисных решений правительства.