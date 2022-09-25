Латвия продлит свою миссию в Ираке и увеличит число военнослужащих

Министерство обороны подготовило проекты постановлений правительства и парламента о продлении участия военнослужащих Национальных вооруженных сил (НВС) в миссии НАТО в Ираке до 1 ноября 2024 года. Также планируется увеличить количество участников миссии.

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Решение об обучающей миссии в Ираке было принято в июле 2018 года по итогам саммита НАТО в Брюсселе. Миссия осуществляется с октября 2018 года, в ней участвуют все страны альянса и партнеры организации.

НВС участвуют в миссии с ноября 2020 года. В настоящее время в миссии участвуют два латвийских военнослужащих, которые несут службу в штабе миссии в Багдаде, а с февраля 2023 года НВС вернется к своим прежним задачам - обеспечению охраны сил миссии, ее базы и безопасного передвижения советников в районе миссии. Латвия уже выполняла эти задачи в начале участия в миссии.

В район миссии будет направлено дополнительное подразделение НВС численностью 30 солдат, которые будут нести службу в составе контингента Дании, при этом Минбороны, принимая развитие событий в Ираке и задачи миссии, при необходимости может рассмотреть вопрос об увеличении латвийского подразделения до 40 солдат.