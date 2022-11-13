Латвия продолжит принимать украинцев в реабилитационном центре "Вайвари"
Foto: LETA

Парламентский секретарь Министерства иностранных дел Гунда Рейре встретилась с представителями медицинских учреждений Украины, которые приехали для обмена опытом в Национальный реабилитационный центр (НРЦ) "Вайвари" (Юрмала).

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В ходе визита в реабилитационный центр "Вайвари" украинские медики ознакомятся с опытом латвийских специалистов по реабилитации больных после ампутаций конечностей, сообщает пресс-служба МИД ЛР.

Секретарь парламента поблагодарила НРЦ "Вайвари" и высоко оценила сотрудничество латвийских и украинских медицинских учреждений.

"Оказание помощи людям, пострадавшим от российской военной агрессии, является одним из наших приоритетов. Латвия готова и дальше оказывать поддержку развитию украинской системы реабилитации. К сожалению, в реабилитации после ампутаций нуждается все большее количество граждан Украины", — заявила Рейре.

Она подчеркнула, что для латвийского МИДа является большой честью поддерживать этот проект сотрудничества с украинской стороной.

В 2022 и 2023 годах проект реализует НРЦ "Вайвари" совместно с шестью украинскими медицинскими учреждениями. Цель проекта — сотрудничество и обмен опытом для помощи в реализации реабилитационных программ в Украине для пациентов с ампутациями конечностей.

С 2014 года украинские военные проходят в "Вайвари" лечение по реабилитационной программе, которую координирует МИД ЛР.

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