Латвия продолжит прививать население вакциной AstraZeneca

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует продолжать прививаться вакциной AstraZeneca. Этим рекомендациям будет следовать Латвии, сообщает Министерство здравоохранения.
"Да, мы должны продолжать использовать вакцину AstraZeneca…, нет причин ее не использовать", — заявила представитель ВОЗ Маргарет Харрис.
Одновременно, Европейское агентство лекарств сегодня, 12 марта, сообщило, что в инструкцию к вакцине AstraZeneca должно быть включено предупреждение о возможной сильной аллергической реакции.
Но основываясь на том, что агентство не отозвало вакцину, а преимущество препарата превышает риски, Латвия продолжит прививать вакциной AstraZeneca жителей Латвии, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca после решения нескольких стран приостановить использование вакцины от коронавируса Covid-19 заявила, что доказательств повышенного риска возникновения тромбов от созданного ею препарата нет, пишет со ссылкой на CNN портал РБК.
В AstraZeneca заявляли, что вакцина "хорошо переносится". "Безопасность пациентов является наивысшим приоритетом для AstraZeneca. Безопасность вакцины широко изучалась в ходе третьей фазы клинических испытаний. Данные, прошедшие экспертную оценку, подтверждают, что вакцина в целом хорошо переносится", — говорилось в сообщении.