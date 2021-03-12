Латвия продолжит прививать население вакциной AstraZeneca
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует продолжать прививаться вакциной AstraZeneca. Этим рекомендациям будет следовать Латвии, сообщает Министерство здравоохранения.

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"Да, мы должны продолжать использовать вакцину AstraZeneca…, нет причин ее не использовать", — заявила представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

Одновременно, Европейское агентство лекарств сегодня, 12 марта, сообщило, что в инструкцию к вакцине AstraZeneca должно быть включено предупреждение о возможной сильной аллергической реакции.

Но основываясь на том, что агентство не отозвало вакцину, а преимущество препарата превышает риски, Латвия продолжит прививать вакциной AstraZeneca жителей Латвии, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca после решения нескольких стран приостановить использование вакцины от коронавируса Covid-19 заявила, что доказательств повышенного риска возникновения тромбов от созданного ею препарата нет, пишет со ссылкой на CNN портал РБК.

В AstraZeneca заявляли, что вакцина "хорошо переносится". "Безопасность пациентов является наивысшим приоритетом для AstraZeneca. Безопасность вакцины широко изучалась в ходе третьей фазы клинических испытаний. Данные, прошедшие экспертную оценку, подтверждают, что вакцина в целом хорошо переносится", — говорилось в сообщении.

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