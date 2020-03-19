Латвия пытается победить дефицит масок своими силами: в Резекне и Лиепае от нужды наладили небольшое производство

Из-за распространения коронавируса в Резекненской больнице заканчиваются запасы защитных масок для персонала. Там даже наладили их собственное производство, сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на Латвийское радио-4. Между тем, на другом конце Латвии, в Лиепае, на предприятии Tonus Elast тоже запустили проект по шитью масок, но ориентированный на многочисленные швейные предприятия города.

Хотя в начале марта правительство выделило для закупки различных защитных средств почти 14 000 евро, некоторых уже начинает не хватать — особенно масок, их запасы все меньше. Поэтому отдельные медицинские учреждения собственными силами ищут выход из такой ситуации. Так, например, в Резекненской больнице масок пока на некоторое время хватает, но в ожидании централизованных поставок уже неделю назад там наладили собственное маленькое производство. Да, много масок сделать не удается, но, как говорит член правления этой больницы Ивар Звидрис, это хоть как-то спасает положение. Но, по его словам, проблема не только в масках. Не хватает и других средств.

"Ситуация достаточно серьезная, и не только в масках проблема. Проблема больше в том, что остальные средства индивидуальной защиты в недостаточном количестве. Маски есть, но тех респираторов, с которыми мы должны работать и заходить к потенциально больным пациентам, чтобы брать эти пробы на коронавирус, у нас не так много. Но в этой ситуации самое главное, что у нас уже кончились пробирки, куда надо брать эти пробы".

В производстве масок больнице помогает собственная швея.

"Мы берем шесть слоев марли, подрезаем по лекалу, и тогда сшиваем вместе, подшиваем резинку. Медленно, но немного пополняем наши запасы. В час штук 5-6 удается, потому что надо складывать, разрезать руками — обычными ножницами это делается, никаких гильотин, никаких специальных приспособлений нет".

В Лиепае же на предприятии Tonus Elast наладили производство масок местного образца.

— У нас небольшая производительность, это ведь не машина, которая штампует, это люди, которые шьют все на швейной машинке — рассказала Rus.Lsm.lv председатель правления Tonus Elast Даце Михненока. — Потому мне и не хочется слишком большой огласки и ажиотажа, ведь нас уже "валят" заказами. Мы пока не можем обеспечить большие объемы. Я только что была на производстве, мы пытаемся придумать, как ускорить процесс, приспособить наше оборудование к этой продукции и максимально увеличить объемы. Маски трехслойные, полиамидные, их можно мыть. Уже с понедельника каждый день от Лиепайской думы приезжают и забирают все, что мы делаем.

В общей сложности мы сейчас в день можем максимум тысячу выдавать. Это очень мало. И себестоимость таких масок немалая — около евро без НДС. Главная проблема в том, что маски эти — ручной работы. Для предприятия это не заработок, это — социальный проект", — пояснила Даце Михненока.

"Нужно организовывать кластер, — убеждена Даце Михненока. — Если уж Лиепая город швейников, значит — ну, что-нибудь мы можем придумать все вместе. Зная свои производственные возможности, сложив вместе все руки швейников, которые есть, головы, которые есть, похожесть нетканых материалов, сообща что-нибудь придумать. Я считаю, что в такой ситуации просто нужно сейчас всем сесть, объединиться, придумать и быстро начать делать. И не думать, сколько мы сегодня на этом заработаем",