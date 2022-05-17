Для того, чтобы расторгнуть соглашение от 14 марта 2002 года в одностороннем порядке, подписанное Министерством культуры Латвии и Министерством культуры России, о сотрудничестве в сфере культуры, правительство утвердило разработанные Кабинетом министров правила.

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Как сообщила руководитель Отдела по связям с общественностью Минкульта Лита Кокале, в то же время недействительным признан указ ведомства от 4 января 2002 года о договоренности Минкульта Латвии и Минкульта РФ о сотрудничестве.

Кокале отметила, что после военного вторжения России в Украину 24 февраля и очевидных, грубых и систематических нарушений международного права, обстоятельства, при которых Минкульт согласился заключить соглашение о сотрудничестве в сфере культуры, существенно изменились.

По ее словам, внутриполитическая ситуация в России значительно изменилась — государственная власть ограничивает свободу слова жителей, свободу совести, осуществляет цензуру, ограничивает свободу творчества, в результате обмен культурой в новых условиях при военных действиях в центре Европы со страной-агрессором оказался невозможным.

Министр культуры Наурис Пунтулис рад, что этот вопрос наконец-то решен и юридически, для этого был необходим ряд процедур и, в конкретном случае, решение Кабмина. Он подчеркнул, что сейчас немыслимо сотрудничество в сфере культуры со страной, начавшей кровопролитную войну, в которой страдают и теряют жизни мирные украинцы, а культурные ценности и инфраструктуру бомбят.

"Мы полностью приостановили любое сотрудничество с режимом Путина до момента, когда из Украины будут выведены российские войска и полностью восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины. Тогда, когда в России изменится курс власти и развития государства на современный, демократический порядок, скорее всего будут возобновлены и культурные связи на государственном уровне", — указал министр.

Он также добавил, что расторжение упомянутого договора не исключает сотрудничество с теми российскими деятелями искусства, которые осуждают кровавый режим Владимира Путина.

В свою очередь, Кокале пояснила, что Минкульт инициирует расторжение договора в чрезвычайном порядке уже через три месяца. Если будут получены возражения с российской стороны, соглашение будет расторгнуто в порядке, который не предусматривает необходимость согласия другой стороны. Таким образом, соглашение потеряет свою силу через три месяца после получения Латвией заявления о денонсации документа, если в течение этого срока не будет возражений от России. В противном случае, соглашение формально будет действовать до конца этого периода.

Представительница Минкульта подчеркнула, что целью соглашения между двумя странами было расширение и усовершенствование сотрудничества практически во всех сферах культуры и искусства, сотрудничество между культурными учреждениями, творческими союзами и деятелями культуры и искусства. Для осуществления заключенного соглашения предусмотрена программа сотрудничества между Министерствами культуры обеих стран о совместной подготовке и реализации проектов. Реализация соглашения была обеспечена за счет средств государственного бюджета, выделенных Минкульту.