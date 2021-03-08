Латвия "разогреет" экономику, направив 200 млн евро на строительство

Из средств на непредвиденные расходы Латвия выделит 220 миллионов на разогрев экономики строительством. По информации de facto, 53 миллиона из них пойдут на строительство дорог.
Возможно, будет закончена Восточная магистраль в Риге. Другие самоуправления будут бороться за право получить "кусок" от 30 миллионов евро. Все траты должны быть обоснованы административной реформой.
"Максимальный потолок для самоуправлений может быть три миллиона евро, в то же время, самоуправление должно обеспечить софинансирование в размере хотя бы 15%", — рассказал министр охраны среды и регионального развития Артур Том Плешс ("Развитие/За!").
Министерство образование подала заявку на 45 миллионов евро — на строительство университетского городка в Торнякалнсе (10 миллионов), ремонт общежитий профессиональных школ (20 миллионов) и на строительство зала для проведения игр командного спорта на улице Барона в Риге (15 миллионов). "У нас появилась возможность поддержать эти проекты. Раньше такой возможности просто не было, потому что не было дополнительных ресурсов", — признает парламентский секретарь Министерства образования Рейнис Знотиньш (Новая консервативная партия).
Министерство внутренних дел запросило 27,3 миллиона евро. 14,5 миллиона пойдет на семь новых пожарных депо в Дагде, Иецаве, Илуксте, Кандаве, Приекуле, Руйиене и Саулкрасты. Остальные 12,79 миллиона — на новые помещения для четырех полицейских участков в Риге, находящихся в плохом состоянии — в районе Браса, Латгальском районе, в центре и на Тейке.
"Я был бы рад, если бы все 200 миллионов отдали только Министерству внутренних дел, чтобы привести в порядок все. Но не будем наивными, такая ситуация невозможна. У каждой партии есть свои приоритеты. Национальное объединение считает, что нужно развивать культуру. У меня другое мнение. Я считаю, что срочная проблема — это оперативные службы, пожарная служба", — отметил глава МВД Сандис Гиргенс ("За человечную Латвию").
Министерство культуры хочет получить 17 миллионов евро на художественные школы, архив, театры, цирки и Рундальский замок, а также на арт-квартал на улице Бриана.
Минздрав претендует на 18,7 миллиона евро. 5 миллионов должны пойти на улучшение системы Е-здоровья, два на реабилитацию медиков, лечивших пациентов с коронавирусом, а остальные деньги — на утепление трех больниц.
О том, как будут распределены деньги, правительству предстоит принять решение 11 марта.