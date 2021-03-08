Латвия "разогреет" экономику, направив 200 млн евро на строительство
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Из средств на непредвиденные расходы Латвия выделит 220 миллионов на разогрев экономики строительством. По информации de facto, 53 миллиона из них пойдут на строительство дорог.

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Возможно, будет закончена Восточная магистраль в Риге. Другие самоуправления будут бороться за право получить "кусок" от 30 миллионов евро. Все траты должны быть обоснованы административной реформой.

"Максимальный потолок для самоуправлений может быть три миллиона евро, в то же время, самоуправление должно обеспечить софинансирование в размере хотя бы 15%", — рассказал министр охраны среды и регионального развития Артур Том Плешс ("Развитие/За!").

Министерство образование подала заявку на 45 миллионов евро — на строительство университетского городка в Торнякалнсе (10 миллионов), ремонт общежитий профессиональных школ (20 миллионов) и на строительство зала для проведения игр командного спорта на улице Барона в Риге (15 миллионов). "У нас появилась возможность поддержать эти проекты. Раньше такой возможности просто не было, потому что не было дополнительных ресурсов", — признает парламентский секретарь Министерства образования Рейнис Знотиньш (Новая консервативная партия).

Министерство внутренних дел запросило 27,3 миллиона евро. 14,5 миллиона пойдет на семь новых пожарных депо в Дагде, Иецаве, Илуксте, Кандаве, Приекуле, Руйиене и Саулкрасты. Остальные 12,79 миллиона — на новые помещения для четырех полицейских участков в Риге, находящихся в плохом состоянии — в районе Браса, Латгальском районе, в центре и на Тейке.

"Я был бы рад, если бы все 200 миллионов отдали только Министерству внутренних дел, чтобы привести в порядок все. Но не будем наивными, такая ситуация невозможна. У каждой партии есть свои приоритеты. Национальное объединение считает, что нужно развивать культуру. У меня другое мнение. Я считаю, что срочная проблема — это оперативные службы, пожарная служба", — отметил глава МВД Сандис Гиргенс ("За человечную Латвию").

Министерство культуры хочет получить 17 миллионов евро на художественные школы, архив, театры, цирки и Рундальский замок, а также на арт-квартал на улице Бриана.

Минздрав претендует на 18,7 миллиона евро. 5 миллионов должны пойти на улучшение системы Е-здоровья, два на реабилитацию медиков, лечивших пациентов с коронавирусом, а остальные деньги — на утепление трех больниц.

О том, как будут распределены деньги, правительству предстоит принять решение 11 марта.

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