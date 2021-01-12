Латвия разработает план на случай распространения нового штамма Covid-19
Foto: AP/Scanpix/LETA

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс поручил ответственным службам подготовить прогноз возможного негативного развития ситуации с распространением Covid-19 в Латвии.

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Как министр сообщил на телеканале TV3, разработка прогноза связана с тем, что в Латвии констатирован новый штамм Covid-19 — более заразный, чем прежний. Прогнозы позволят своевременно подготовиться к возможному более негативному развитию ситуации.

В то же время министр подчеркнул, что ситуация с распространением и прежнего, и нового вида Covid-19 напрямую зависит от того, насколько строго люди соблюдают установленные ограничения.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Даниэл Павлютс
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