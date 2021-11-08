Латвия разработала план действий на случай изменения ситуации на границе

Латвия разработала планы действий на случай, если ситуация на границе с Беларусью изменится, заявила министр внутренних дел Мария Голубева. Как сообщалось, в понедельник утром сотни мигрантов стянулись к белорусско-польской границе.

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В сообщении для СМИ Латвии говорится, что Государственная пограничная служба внимательно следит за изменениями на польско-белорусской границе и развитием событий в Беларуси. В понедельник состоялось очередное собрание представителей МИДа, Министерства обороны, Министерства иностранных дел и ответственных учреждений. Также поддерживается связь с коллегами в Литве и Польше.

Несмотря на то что в последние недели ситуация на польско-белорусской границе обострилась, в Латвии стало гораздо меньше иностранцев, пытающихся незаконное пересечь границу. Однако, ситуация может измениться, поэтому МИД подготовился к разным сценариям развития событий.

Продолжается сотрудничество с Государственной пограничной службой, Национальными вооруженными силами и другими службами для обеспечения безопасности на границе. В случае необходимости будет решаться вопрос об укреплении пограничных пунктов.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс написал в Twitter, что Латвия едина с Польшей и требует, чтобы страны ЕС поддержали ее в эти сложные часы.