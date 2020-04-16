Латвия разрешила несколько паромных рейсов в Швецию и Германию

Паромы Stena Line с разрешения министра сообщения Талиса Линкайтса сделают несколько рейсов в Швецию и Германию, чтобы отвезти людей в командировку, сообщает LETA.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Паромы будут ходить из Лиепаи в Травемюнде (Германия) и из Вентспилса в Нюнесхамн (Швеция).

Из Лиепаи в Германию паром отправится 16 апреля, 30 апреля и 7 мая. Все рейсы отправляются в 7:00.

17 апреля в 12:00, 25 апреля в 11:00, 30 апреля в 23:59, 8 мая в 12:00 паром отправится из Вентспилса в Швецию, а 3 марта в 9:00 по местному времени будет обратный рейс Нюсенхамн-Вентспилс.

127 латвийских рабочих отправятся в Литву работать в сфере строительства — соответствующее разрешение выдало Министерство сообщения Литвы. Сотрудники компании BMGS будут заниматься реконструкцией пристани в порту Клайпеды, а сотрудники компаний Celtniecības Kvalitātes Aģentūra, Performica и LNK Industries будут строить виадук через железную дорогу в Мажейкяй.