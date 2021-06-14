Латвия резервирует еще 300 млн евро на непредвиденные случаи. Растет дефицит госбюджета-2021

Финансирование программы государственного бюджета "Средства на непредвиденные случаи" планируется увеличить еще на 300 млн евро. Это означает, что общая сумма, выделяемая в текущем году на эту статью расходов, составит 1,62 млрд евро. Проект, предусматривающий такие изменения в госбюджете-2021, был подан на рассмотрение правительства Министерством финансов.

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Изначально в рамках госбюджета текущего года на непредвиденные случаи планировалось потратить 26,73 млн евро. В январе этого года Министерство финансов представило на общем заседании правительства и Совета по кризисному руководству распоряжение, предусматривающее увеличение суммы на 300 млн евро. В феврале правительство одобрило предложение Минфина увеличить эту статью расходов еще на 500 млн евро, в марте — еще на 500 млн евро. Теперь — еще на 300 млн евро.

Министерство финансов поясняет, что по положению дел на 9 июня этого года в программе "Средства на непредвиденные случаи" из 1,326 млрд евро оставалось всего 139,25 млн евро. Согласно распоряжению Кабинета министров о перераспределении средств, в программе образовался дефицит в размере 427, 50 млн евро.

Новые запросы на получение средств из программы уже получены и находятся на различных стадиях согласования, информирует Министерство финансов. Ожидаются и дополнительные запросы средств от отраслевых министерств — в связи с мероприятиями по снижению последствий кризиса Covid-19.

Повышение на 300 млн евро расходов на непредвиденные случаи приведет к увеличению дефицита консолидированого госбюджета-2021.