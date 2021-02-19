Латвия сегодня может получить 16 800 вакцин AstraZeneca

Сегодня Латвия планирует получить 16 800 доз вакцины от Covid-19 фармацевтической компании AstraZeneca, сообщили в Национальной службе здравоохранения.

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В ближайшее время планируется также получить еще одну поставку вакцин Moderna и три поставки вакцин AstraZeneca.

В Латвии вакцинацию от коронавируса уже завершили 16 603 человека, что составляет около 0,9% населения страны.

В целом Латвия получила 54 225 вакцин от Covid-19 — 30 225 вакцин Pfizer"/"BioNTech, 7200 вакцин Moderna и 16 800 вакцин AstraZeneca.