Латвия скорее всего получит быстрые антиген-тесты: нашелся новый поставщик

Предприятие Brief готово заключить договор с государством и доставить антиген-тесты для самотестирования в указанные в соглашении сроки, сообщила агентству LETA председатель правления и владелица Brief Илдзе Войта.

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Она признала, что компании уже предложено заключить контракт о поставке первой партии тестов и Brief готова сделать это.

По словам Войты, производитель тестов Hangzhou Alltest Biotech co, которого представляет Brief, уже подготовил необходимый для Латвии объем тестов и воздушной транспорт для доставки зарезервирован.

"То, что может повлиять на выполнение договора, независимые от нас как коммерсанта происшествия — авиатранспорт из Китая сейчас перегружен, поскольку существует большая глобальная конкуренция, пилоты болеют Covid-19", — признала Войта.

Она подчеркнула, что антиген-тесты AllTest уже известны в Латвии, особенно в учебных заведениях и самоуправлениях. В марте и августе этого года Brief в сотрудничестве с производителем, который имеет более 10 лет опыта в разработке устройств диагностики in-vitro, уже поставила 900 000 таких тестов в государственные стратегические резервы в рамках предыдущего контракта с Государственным центром логистики обороны и закупок (VALIC).

Войта также подчеркнула, что общественный скрининг с помощью быстрых антиген-тестов — это долгожданный шаг правительства. Он позволит быстро и дешево идентифицировать бессимптомных больных Covid-19 и ограничить распространение вируса.

По ее словам, Германия в этом году в течение восьми месяцев предоставляла жителям бесплатные экспресс-тесты.

"В Латвии эту пользу хорошо показывает опыт самотестирования школьников. Однако сейчас получается, что коммерсантам, которые помогли реализовать эту идею, приходится сталкиваться с публичным осуждением. В свою очередь, у предприятий и общества, которые еще недавно были готовы активно участвовать в самотестировании, под влиянием не объясненного решения правительства и подозрениях о закупках, появились сомнения о пользе этой меры", — заявила Войта, указав, что восстановление доверия общества является самым важным шагом к более быстрой и эффективной борьбе с вирусом.

В целях обеспечения прозрачности и открытости в значимых для общества и государственной безопасности закупках, предприятие создало сайт brief.lv/iepirkumi, где любой желающий может следить за ходом актуальных закупок Brief.

Министерство обороны не предоставило комментариев агентству LETA.

Ранее сообщалось, что компания Ekspress laboratorija, которая должна была доставить в Латвию первую партию комплектов для самотестирования на антиген Covid-19, а также еще один претендент отказались от заключения договора.

Ekspress laboratorija была выбрана для доставки первой партии антигенных тестов по самой низкой цене и минимальным срокам доставки. Однако компания в последний момент расторгла контракт на сумму около трех миллионов евро.