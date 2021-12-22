Латвия сможет не присуждать взяточникам гранты международной помощи
Foto: Pixabay/jessica45

Сейм в первом чтении концептуально одобрил поправки к закону о международной помощи. Таким образом планируется запретить предоставлять латвийские гранты международной помощи лицам, вовлеченным во взяточничество.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Поправки нужны для того, чтобы соответствовать конвенции OECD о борьбе со взяточничеством среди иностранных должностных лиц в международных сделках. Согласно конвенции, можно не присуждать грант проекту, в котором участвуют физические или юридические лица, осужденные за взяточничество.

Ограничения на получение гранта будет действовать до тех пор, пока не истек срок действия судимости физического лица— или пока юридическое лицо, вовлеченное во взяточничество, не исполнит свои судебные обязательства.

Поправки подразумевают, что у Министерства иностранных дел будет право запросить информацию о судимости участников проектов из регистра завершенных уголовных дел Информационного центра Министерства внутренних дел.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Что поможет сэкономить время на работе и в повседневной жизни?
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt