Латвия сможет не присуждать взяточникам гранты международной помощи

Сейм в первом чтении концептуально одобрил поправки к закону о международной помощи. Таким образом планируется запретить предоставлять латвийские гранты международной помощи лицам, вовлеченным во взяточничество.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Поправки нужны для того, чтобы соответствовать конвенции OECD о борьбе со взяточничеством среди иностранных должностных лиц в международных сделках. Согласно конвенции, можно не присуждать грант проекту, в котором участвуют физические или юридические лица, осужденные за взяточничество.

Ограничения на получение гранта будет действовать до тех пор, пока не истек срок действия судимости физического лица— или пока юридическое лицо, вовлеченное во взяточничество, не исполнит свои судебные обязательства.

Поправки подразумевают, что у Министерства иностранных дел будет право запросить информацию о судимости участников проектов из регистра завершенных уголовных дел Информационного центра Министерства внутренних дел.