Латвия сможет обеспечить уход 100 больным "первой волны" коронавируса, если она начнется

Если в Латвии произойдет вспышка заболевания новым коронавирусом Covid-19, специфический уход однозначно можно будет обеспечить 100 больным "первой волны", однако есть и план действий на случай, если число заболевших будет больше, заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле во вторник после заседания совета по кризисному управлению.

Она подчеркнула, что ни одного случая заражения новым коронавирусом в Латвии пока не зарегистрировано. Винькеле пояснила, что было оценено количество коек в больницах и количество мест для обеспечения карантина на случай необходимости лечения и изоляции людей как в Риге, так и в регионах.

По ее словам, специфический уход незамедлительно можно будет обеспечить 100 больным "первой волны". На случай, если число заболевших превысит 100 человек, у Минздрава есть план действий по реорганизации работы в больницах, чтобы справиться с большим количеством больных, при этом не подвергнув опасности заражения других пациентов.

Отвечая на вопрос о потенциальных ограничениях воздушного сообщения, министр заявила, что в настоящее время они не введены, но были разработаны рекомендации для путешественников, прибывающих из определенных стран.

Министр здравоохранения подчеркнула, что за каждым человеком, который, возможно, заразился коронавирусом "Covid-19", приезжает специальная бригада Службы неотложной медицинской помощи, которая доставляет его в Латвийский центр инфектологии, где у него берутся анализы. Узнать, болен ли человек, можно в течение шести часов после проведения тестов.

Сегодня совет по кризисному управлению не ввел дополнительных ограничительных мер в связи с новым коронавирусом, но по мере изменения эпидемиологической ситуации совет будет расценивать необходимость их ведения. Общественность об этом будет немедленно проинформирована, сообщила Госканцелярия.