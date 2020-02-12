Латвия снова готовится менять налоги. Что это значит: краткий пересказ

Продукты и лекарства могут подешеветь, а пособия — вырасти. В среду информационное агенство LETA опубликовало фрагменты плана изменений в налоговой политике Латвии в период с 2021 по 2025 год. Портал Delfi обобщает доступную информацию в кратком виде.

Важно: все эти предложения пока на уровне идей. В лучшем случае изменения вступят в силу с 2021 года, но сначала они должны пройти весь цикл обсуждения (с социальными партнерами, министерствами и т.д.) и утверждения.

Минимальная зарплата. Сейчас — 430 евро, планируется — 500 евро.

Прогрессивный подоходный налог. Здесь предлагается два сценария, в каждом из которых есть различные варианты определения ставки подоходного налога. Первый: дифференцированный необлагаемый минимум будет увеличен, а ставки подоходного налога и налога солидарности останутся без изменений. Здесь есть шесть различных вариантов, и в зависимости от того, что будет выбрано, "чистая" зарплата среднего жителя Латвии может вырасти на 20-29 евро. Второй сценарий: отмена дифференцированного необлагаемого минимума и налога солидарности плюс изменение ставок подоходного налога. Здесь тоже есть два варианта. Подробности — здесь.

Пособия для семей с детьми. Рассматривается три схемы увеличения государственных пособий (подробнее):

вариант 1: за одного ребенка в семье — 25 евро, на двух детей — 100 евро, на трех — 300, за каждого следующего ребенка — 100 евро;

вариант 2: за одного ребенка — 25 евро, на двух детей — 100 евро, на трех детей — 225 евро, за каждого следующего — 75 евро;

вариант 3: нынешняя система сохраняется, но вместо льгот за детей на иждивении будут платить работающим родителям новое пособие на детей в размере 50 евро.

Налог на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания. Свежее мясо и рыба, хлеб и зерновые продукты, молоко, сыр, творог, сметана и яйца сейчас облагаются НДС в размере 21%. Ставку могут снизить до 60-70 млн евро в год.

Лекарства могут подешеветь. Сейчас медикаменты облагаются налогом в размере 12%. Если предложения будут приняты, то ставка снизится до 5%. Госбюджет потеряет на этом 25-30 млн евро в год.

Акциз на сигареты — еще выше. В 2021 году акциз вырастет на 5% (+15 центов к цене одной пачки сигарет). Следующее повышение налога — в 2023 году, снова на 5%. Кроме того, планируется на 5-10% увеличить налог на другие табачные изделия (сигары, сигариллы, курительный табак и табачный лист).

Льготный НДС на прессу и книги. Местные и европейские издания могут получить налоговую поддержку: ставка НДС может снизиться с 12% до 5%. На газеты и периодику из стран, не входящих в ЕС, ничего не изменится — ставка останется на уровне 21%. Подешеветь могут книги — как бумажные (НДС 5%), так и электронные (12%).

Скидка по налогу для ресторанов. Сейчас — 21%, планируется — 15%.

"Частная" культура — без льгот. Услуги сферы культуры (за исключением государственных или муниципальных учреждений) будут облагаться НДС в размере 21%. То есть льготный режим отменяется.