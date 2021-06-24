Латвия снова на третьем месте в ЕС по заболеваемости Covid-19
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Эпидемиологическая ситуация в Латвии улучшается, но в остальной Европе она улучшается еще быстрее, поэтому сейчас уровень заболеваемости в Латвии — третий самый высокий в ЕС и Европейской экономической зоне.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На прошлой неделе Латвия находилась на первом месте. По данным с 7 по 20 июня заболеваемость снизилась до 104,7 случая на 100 000 жителей. Выше этот показатель был только в Португалии и Испании, где в последнее время ситуация ухудшилась. В Португалии он 124,05 случая на 100 000 жителей, а самый низкий уровень — на Мальте (3,7 случая на 100 000 жителей).

В Эстонии соответствующий показатель опустился до 49,8, в Литве — до 61,1.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Объем лесных грузов в Рижском порту увеличивается
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Летние фильмы на Лиго и не только. От традиций к творческим экспериментам
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов