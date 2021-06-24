Латвия снова на третьем месте в ЕС по заболеваемости Covid-19

Эпидемиологическая ситуация в Латвии улучшается, но в остальной Европе она улучшается еще быстрее, поэтому сейчас уровень заболеваемости в Латвии — третий самый высокий в ЕС и Европейской экономической зоне.

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На прошлой неделе Латвия находилась на первом месте. По данным с 7 по 20 июня заболеваемость снизилась до 104,7 случая на 100 000 жителей. Выше этот показатель был только в Португалии и Испании, где в последнее время ситуация ухудшилась. В Португалии он 124,05 случая на 100 000 жителей, а самый низкий уровень — на Мальте (3,7 случая на 100 000 жителей).

В Эстонии соответствующий показатель опустился до 49,8, в Литве — до 61,1.