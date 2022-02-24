Латвия собирает деньги для Украины и рвет контакты с Россией (ОБНОВЛЕНО)
Foto: LETA

В знак протеста против войны в Украине латвийские муниципалитеты начали рвать связи с российскими партнерами и выделять средства для поддержки Украины. В течение нескольких часов жители страны пожертвовали более 135 тысяч евро.

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Латвийские самоуправления начали выделять средства, которые пойдут на поддержку Украины. Рижская дума планирует выделить до 500 000 евро. Как отметил в Twitter мэр Мартиньш Стакис, поддержка должна быть конкретной и практической, а дума должна высказать осуждение начатых Россией военных действий. Елгава уже выделила 5000 евро своему украинскому побратиму Ивано-Франковску.

Сигулда приняла решение больше не будет участвовать в финансировании культурных, спортивных и образовательных мероприятий, в которых участвуют представители России. Кроме того, спортсмены или деятели культуры, которые собирались участвовать в мероприятиях в России, не получат денег от самоуправления. "Таким образом мы выразим солидарность с украинцами, которые не могут участвовать в этих мероприятиях", — подчеркнул глава самоуправления Угис Митревицс (Национальное объединение).

Салдус прервал сотрудничество с российским городом-побратимом Сергиевым Посадом. В честь украинского побратима, Бахмута, на центральном флагштоке города поднят флаг Украины.

Сотрудничество с российскими баскетбольными организациями прервал Латвийский баскетбольный союз. Латвийские арбитры не будут судить матчи российского чемпионата.

Организация Ziedot.lv начала собирать пожертвования на помощь жителям Украины. К 21.00 часам четверга пожертвовано уже более 340 000 евро. Сумма продолжает расти. "Мы не можем и не хотим беспомощно смотреть на жестокое и бессмысленное вторжение в Украину. Каждый должен действовать, чтобы помочь детям, старикам, матерям и отцам, на которых напала российская армия. В этой неравноправной войне нельзя оставлять Украину одну", - говорится в сообщении. На что конкретно пойдут пожертвованные средства, пока неизвестно - в организации указывают, что деньги будут направлены на все необходимое.

Все латвийские операторы мобильной связи — Tele2, LMT и Bite — отменили плату за роуминг в Украине и сделали звонки в эту страну бесплатными.

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