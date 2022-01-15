Латвия собирается направить в Грузию полицейскую миссию
Foto: Reuters/Scanpix

Кабинет министров Латвии на следующей неделе примет решение об участии нескольких офицеров Государственной полиции в миссии Евросоюза в Грузии. На эти цели правительство собирается выделить 129 195 евро, сообщает агентство LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

С февраля этого года до февраля 2023-го в рамках миссии Латвия планирует направить в Грузию двух майоров полиции и одного старшего лейтенанта. Чтобы обеспечить пребывание полицейских в Грузии, правительство собирается выделить 129 195 евро из средств на непредвиденные случаи.

Упомянутая миссия в Грузии - это невооруженная миссия наблюдения ЕС, которая свою работу начала 1 октября 2008.года в соответствии с принятыми 12 августа 2008.года соглашениями между Россией и Грузией, во время которых Евросоюз выполнял роль посредника. Цель миссии ЕС - поддержание стабильной обстановки внутри Грузии и в регионе.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Модные тенденции макияжа и причесок в 2022 году
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Традиции и ритуалы для красивых и душевных праздников
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei