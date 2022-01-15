Латвия собирается направить в Грузию полицейскую миссию

Кабинет министров Латвии на следующей неделе примет решение об участии нескольких офицеров Государственной полиции в миссии Евросоюза в Грузии. На эти цели правительство собирается выделить 129 195 евро, сообщает агентство LETA.

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С февраля этого года до февраля 2023-го в рамках миссии Латвия планирует направить в Грузию двух майоров полиции и одного старшего лейтенанта. Чтобы обеспечить пребывание полицейских в Грузии, правительство собирается выделить 129 195 евро из средств на непредвиденные случаи.

Упомянутая миссия в Грузии - это невооруженная миссия наблюдения ЕС, которая свою работу начала 1 октября 2008.года в соответствии с принятыми 12 августа 2008.года соглашениями между Россией и Грузией, во время которых Евросоюз выполнял роль посредника. Цель миссии ЕС - поддержание стабильной обстановки внутри Грузии и в регионе.