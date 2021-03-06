Латвия собирается закупить новую финскую бронетехнику

Латвия готовится к крупной закупке бронетранспортеров — фактически, это будет первая закупка новой военной техники. Речь идет многомиллионной сделке. Выбор пал на финскую PATRIA 6x6. Но, как сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на программу Русского вещания LTV7 "Личное дело", Министерство обороны Латвии уже не один конкурс подряд тянет с залюкчнием договора.

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Несколько лет назад Латвия собиралась закупить новые бронетранспортеры с колесной формулой "4 на 4". Больше всего пунктов набрал финский БТР SISU. Конкуренты были в полном недоумении — машина не соответствует техническим требованиям закупки.

Из жалобы конкурентов: SISU не могла завершить тест по управляемости на песке из-за своей массы. В другом тесте — на управление по лесным дорогам — финский внедорожник вообще не смог участвовать из-за своих габаритов. Плюс еще имел ряд технических проблем и недоработок, которые предстояло исправлять. Во время поворотов руль работает рывками из-за недостаточной мощности двигателя. Коробка передач также работает проблематично и тоже рывками. Передние двери из-за брони очень тяжелые. При наклоне автомобиля на 45 градусов открыть дверь практически невозможно. Рюкзаки можно положить только на пол, под кресла, что сильно осложняет выход из машины.

При этом финские SISU почти на 30 миллионов дороже, чем турецкие "Кобры", и на 77 миллионов дороже, чем американские "ХАМВИ". Еще дороже оказались только южноафриканские "Мародеры".

Незадолго до объявления итогов закупочной процедуры группа экспертов из Национальных вооруженных сил Латвии посещает производство будущего победителя в Финляндии. 9 ноября 2018 года объявляются результаты. К слову, на заводы других претендентов таких делегаций не было. Бюро по надзору за закупками проводит проверку, итоги конкурса отменяют.

Закупку бронемашин "4х4" прекращают, начинают новый проект — "6х6". Заключают межправительственный договор. Тогда и конкурсов устраивать не нужно, и конкуренты не смогут обжаловать результат. От имени министра обороны Артиса Пабрикса рассылают письма в 16 стран НАТО и ЕС. Текст примерно такой: "Латвия хочет закупить два типа бронетехники — триста машин для отряда на 8-10 человек. Ценовой диапазон — максимум 700 тысяч евро. И 150 пятиместных машин — не дороже 500 тысяч евро. Потенциальное участие латвийской промышленности — 30% от общей суммы. Ответ получают от двенадцати государств, но выбор вновь падает на Финляндию — компанию PATRIA, которая, к слову, исторически связана с SISU.

Итак, что получит Латвия? Несколько сотен машин — точное количество пока не называют. Также мы будем производить некоторые запчасти. На данный момент уже заключены контракты с тремя латвийскими предприятиями. Но будет ли у нас открыт завод — собирать машины на месте? — до конца неясно даже Министерству обороны. Что получит Финляндия? Готовую машину со всеми интеллектуальными правами, которую продаст нам и предложит другим государствам.

Какую цену предложила Финляндия — Латвия держит в секрете, пока не будет подписан окончательный договор. Соглашение собираются заключить в середине этого года. Но, по информации "Личного дела", изначальная стоимость может вырасти, причем значительно.