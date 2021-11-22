Латвия сожалеет о требовании Генпрокуратуры РФ ликвидировать правозащитное общество "Мемориал"

Латвия выражает сожаление о решении Генеральной прокуратуры России обратиться в Верховный суд с требованием о ликвидации исторического и благотворительного общества и ассоциации по защите прав человека "Международный Мемориал", а также о поданном Московской прокуратурой в Московский городской суд заявлении с просьбой закрыть центр защиты прав человека "Мемориал". Об этом агентству LETA сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД).

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В МИД указали, что основанный лауреатом Нобелевской премии мира Андреем Сахаровым "Мемориал" и его центр являются одной из старейших и важнейших негосударственных организаций (НГО) в России, которая на протяжении многих лет занималась мониторингом нарушений прав человека.

Также организация исследует преступления сталинского режима и занимается их документацией, а также увековечивает память о жертвах политических репрессий. Общество "Мемориал" внесло большой вклад в изучение исторической правды, восстановления человеческого достоинства и справедливости, подчеркнули в МИД. В ведомстве отметили, что общество обеспечило значительную поддержку в защите прав человека и образовании общества.

Также в МИД подчеркнули, что выдвинутые в адрес "Мемориала" обвинения можно оценивать как политически мотивированные. Это еще одна попытка заставить молчать организацию, которая выступает за правду и права человека, и, чья деятельность несовместима с официальным подходом российских властей, считают в ведомстве. Уже несколько лет обе организации имеют статус "иностранного агента", их сотрудники подвергаются серьезному давлению со стороны российских властей, которые ограничивают их деятельность.

В МИД обратили внимание на то, что преследование "Мемориала" не является единичным инцидентом. Наряду с обществом давлению и репрессиям подвергаются независимые СМИ, НГО, и политическая оппозиция. МИД Латвии призывает российские власти пересмотреть свое решение и прекратить давление на гражданское общества и независимые масс-медиа.

В понедельник, 22 ноября, посол Латвии в России Марис Риекстиньш посетил общество "Международный Мемориал" и встретился с председателем правления ассоциации Янисом Рачинским и членом правления Сергеем Кривенко, чтобы выразить свою солидарность и поддержку, сообщили в МИД.