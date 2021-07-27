Латвия среди аутсайдеров. В ЕС как минимум одну дозу вакцины против Covid-19 получили 70% взрослых жителей
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По данным Европейской комиссии, 57% взрослого населения ЕС завершили вакцинацию полностью, 70% получили хотя бы одну дозу вакцины. "Благодаря этим цифрам, европейцы среди лидеров мира", — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Однако по странам данные по вакцинации очень разнятся.

В Дании полностью вакцинированы 60% взрослого населения, а хотя бы одна прививка сделана 84% взрослых жителей. А в Румынии только немногим более 30% взрослых жителей получили хотя бы одну прививку.

Латвия также находится среди аутсайдеров. Первую дозу вакцины против Covid-19 получили 35,32 жителей, полностью завершили курс вакцинации 34,67% населения.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призывает государства и граждан не терять бдительность и вакцинироваться. "Подвид "дельта" очень опасен", — подчеркивает политик.

Подвид коронавируса "дельта плюс" (так называемый индийский штамм) более заразен и уже привел к стремительному роста числа инфицированных в ряде стран.

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