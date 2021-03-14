Латвия срочно ищет персонал для центров вакцинации
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Для открытия центров вакцинации необходимо около 700 человек персонала, большинство из которых — медсестры и помощники врачей. Но в этом секторе наблюдается особый дефицит кадров, отмечает передача "De facto" на Латвийском телевидении (LTV).

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Поиск персонала начался только в конце текущей недели, когда были размещены объявления о вакансиях. По подсчетам, для работы центров надо найти около 700 человек.

Министерство здравоохранения намерено решить проблему нехватки кадров обучением медиков, которые не связаны ежедневно с вакцинацией, но готовы выполнять эту работу. Обучающие курсы стартовали 11 марта, но интерес пока невелик, записалось около 100 человек. Министерство надеялось на большую отзывчивость — до 500 человек.

Речь идет не только о центрах вакцинации, но и об уже действующих кабинетах. Восточная клиническая больница смогла найти только одну медсестру, а требуются — четыре, учитывая план по темпам вакцинации.

При вакцинации семь дней в неделю по 16 часов в день Бюро вакцинации планирует прививать свыше 150 000 человек в неделю, в том числе в Риге — по 20 тысяч в каждом пункте.

По мнению Бюро вакцинации, к процессу надо привлекать частный сектор. Правительство, в свою очередь, настаивает, чтобы Центры вакцинации были готовы к открытию 1 апреля.

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