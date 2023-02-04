Латвия стала лидером среди стран Евросоюза по потреблению алкоголя

В 2021 домохозяйства в Европейском союзе (ЕС) потратили 128 миллиардов евро (что эквивалентно 0,9% ВВП ЕС) на алкогольные напитки. Это составляет 1,8% от их общих расходов на потребление, такая же процентная доля, как и в 2020 году. Латвия стала лидером среди стран ЕС по тратам на алкогольные напитки, свидетельствуют данные Eurostat.

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Среди членов ЕС самые высокие доли общих расходов на потребление алкогольных напитков в 2021 году были зарегистрированы в Латвии (5,0%), Эстонии (4,7%), Польше (3,7%), Литве и Чехии (по 3,6%). В свою очередь, самые низкие доли были зафиксированы в Греции и Италии (по 1,0%), Нидерландах (1,3%) и Испании (1,4%).



Foto: Eurostat

В 2021 году по сравнению с 2020 годом доля общих расходов домохозяйств на алкоголь осталась неизменной в 10 странах Евросоюза: Бельгии, Дании, Германии, Греции, Люксембурге, Нидерландах, Австрии, Польше, Румынии, Словакии. В то время как в Хорватии она увеличилась. (+0,6%). Среди остальных членов ЕС наибольшее снижение было зафиксировано в Ирландии (-0,5%), Латвии и Литве (-0,4%), Испании и Эстонии (-0,3%).