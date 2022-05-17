Латвия стала лучше в сфере защиты прав ЛГБТ+

Из 49 европейских государств в сфере защиты прав ЛГБТ+ Латвия занимает 36-е место, впервые за шесть лет поднявшись на пять позиций выше привычной, сообщила агентству LETA представительница "Объединения ЛГБТ и их друзей Mozaīka" Зане Екабсоне.

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Ежегодный индекс Rainbow Europe оценивает законодательство государств, политические документы и их реализацию по семи категориям, которые напрямую влияют на качество жизни представителей ЛГБТ+ — равенство и антидискриминация, защита прав на семью, преступления на почве ненависти и хейтспич, правовое признание гендера, неприкосновенность тела человека, пространство гражданского общества и отношение к искателям убежища.

После многолетней стагнации в сфере прав ЛГБТ+ в публичном отчете этого года Латвия получила оценку в 22%, что на пять процентных пунктов больше, чем годом ранее.

Ситуация с правами ЛГБТ+ хуже, чем в Латвии, обстоит только в 13 странах Европы: Молдове, Лихтенштейне, Украине, Болгарии, Румынии, Сан-Марино, Монако, Польше, Беларуси, Армении, Турции, России и Азербайджане. Улучшения наблюдаются в Балтийском регионе и странах Восточной Европы — Литве, Сербии, Словакии и Словении. Самые высокие оценки от Rainbow Europe получили Мальта, Дания, Бельгия, Норвегия и Люксембург.

В прошлом году Министерство внутренних дел в качестве одного из своих приоритетов выдвинуло борьбу с языком вражды и преступлениями на почве ненависти, создав специально для этой цели рабочую группу.

В 2021 году Уголовный закон был дополнен постановлением, что социальная ненависть, в том числе дискриминация ЛГБТ+, является отягчающим вину обстоятельством. По данным Mozaīka, есть информация о более чем 300 подобных случаях, в 83% которых публикации были удалены, а о 10 случаях была оповещена Госполиция. В прошлом году трех человек осудили за разжигание ненависти к ЛГБТ+ в интернете.

В 2020 году Конституционный суд вынес два решения в сфере прав ЛГБТ+. В конце 2021 года Департаменты по административным делам Верховного суда отменил решение Административного окружного суда и передал на новое рассмотрение дело, в рамках которого однополая пара просила юридически признать свою семью.

При правовой поддержке общества Mozaīka и движения Dzīvesbiedri подготовлено и направлено 28 дел об установлении факта семьи. Первые дела сейчас находятся на рассмотрении в административных судах. В настоящее время Сейм также готовится рассмотреть в третьем чтении Закон о гражданском союзе, который позволит двум совершеннолетним лицам регистрировать совместное проживание и решать основные вопросы. Следует отметить, что этот закон лишь вводит институт "гражданского союза", а многие вопросы впоследствии будут регулироваться специальными законами или более поздними поправками.

Сегодня, 17 мая, в Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией, над несколькими посольствами и предприятиями в Риге подняты радужные флаги.