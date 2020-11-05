Латвия ускорит рост акциза на табачные изделия: деньги пустят на лекарства для онкологических пациентов

Коалиция договорилась в следующем году быстрее поднимать акцизный налог на табачные изделия, чтобы получить дополнительные средства на медикаменты для онкологических пациентов, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA неофициальная информация.

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Во время переговоров о бюджете на следующий год, который сегодня перед вторым чтением будет рассмотрен в правительстве, а затем — в Сейме, партии коалиции искали способы поддержать онкологических больных. Поэтому была достигнута договоренность об увеличении со следующего года акциза на табачные изделия и нагреваемый табак, что позволит получить более миллиона евро, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Пакет госбюджета следующего года включает поправки к закону об акцизном налоге, которые уже предусматривают постепенное повышение ставки налога на сигары и сигариллы, курительный табак, табачные листья, а также нагреваемый табак. Планировалось, что ставки акцизного налога будут постепенно увеличиваться в 2021, 2022 и 2023 годах на 7%.