Латвия уже приняла 15 афганцев и готова принять еще восемь семей
Foto: LETA

Латвия приняла 15 афганцев — это местные работники Европейского Генерального Директората по вопросам гражданской защиты и гуманитарной помощи (ECHO) и члены их семей, сообщили агентству LETA в МИД Латвии.

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Латвия это сделала по просьбе главы дипломатии ЕС Жузепа Бореля спасти афганцев, работающих на ECHO. Сейчас эти 15 человек находятся в центре для беженцев "Муцeниеки".

МИД Латвии выразил готовность принять еще три работника структур ЕС с семьями и до пяти афганцев, работавших в структурах НАТО, тоже с семьями.

МИД в сотрудничестве со структурами МВД и международными партнерами работает, чтобы помочь тем афганцам, которые когда-то помогали Латвии и сейчас находятся под угрозой из-за прихода к власти талибов.

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