Латвия ужесточает борьбу с Covid-19: закрывает границы и запрещает массовые мероприятия

В рамках борьбы с эпидемией коронавируса Covid-19 Латвия приняла решение с 17 марта по 14 апреля запретить сухопутные и воздушные пассажирские перевозки через границу страны. Кроме того, запрещены публичные мероприятия. Такое решение в субботу было принято на заседании Кабинета министров и Совета по кризисному управлению.

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Границы закрыты

С 0.00 часов 17 марта будут остановлены все международные пассажирские перевозки, в том числе авиасообщение, железнодорожное, паромное и по автомобильным дорогам. Передвижение на частных автомобилях по-прежнему остается возможным. Все грузовые перевозки сохраняются в прежнем объеме.

Правила предполагают, что гражданам и негражданам Латвии, а также иностранцам, постоянно проживающим в Латвии, разрешено вернуться в страну. Иностранцам разрешено покидать пределы Латвии через пункты пересечения границы. Латвийские дипломатические консульские представительства должны остановить выдачу виз на весь срок чрезвычайной ситуации.

Министр сообщения Талис Линкайтс заявил, что все перевозчики проинформированы о решении правительства. По словам министра, латвийцы, которые находятся за рубежом, должны сами оценить возможности вернуться в страну. Они могут перерегистрировать билеты, но сделать это нужно у соответствующего перевозчика. Если нет возможности перерегистрировать билеты, это создает риск остаться за границей.

Представитель Автотранспортной дирекции Зане Плоне сообщила, что дирекция обратилась к регулярным перевозчикам пассажиров, попросив их немедленно информировать пассажиров о предстоящих изменениях и договориться о механизмах компенсации.

Массовые мероприятия запрещены

Правительство постановило ограничить до 50 человек неорганизованные собрания людей в местах проведения культурных, развлекательных, спортивных и религиозных мероприятий. Запрещены все организованные публичные мероприятия. Неорганизованные мероприятия разрешены при численности до 50 человек, заканчиваться они должны до 23 часов вечера.

Детсады закрывать не будут

Детские сады и другие учреждения, обеспечивающие уход за детьми, должны обеспечить работу дежурных групп, которые будут посещать дети, родители которых не могут самостоятельно за ними присматривать. Для того, чтобы привести ребенка в детский сад, родители раз в неделю должны предоставить письменное подтверждение того, что дети и члены семьи за последние 14 дней не были в зоне, пораженной коронавирусом, или контактировали с зараженными Covid-19.

По словам премьер-министра Кришьяниса Кариньша, детсады будут работать, поскольку для государства важно, чтобы сотрудники оперативных служб, у которых могут быть маленькие дети, могли продолжать работу.

Другие меры

Министерство экономики вместе с торговцами должно принять меры для обеспечения социальной дистанции в местах торговли.

Государственные централизованные экзамены в школах переносятся на май.

Будет расширено количество мест для тестирования на коронавирус. Работает передвижная лаборатория при Инфекционной больнице, приехать можно только на своей машине. В понедельник там же будет установлена вторая палатка, к работе привлекают добровольцев из числа студентов-медиков.

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