Латвия ужесточает ограничения в регионах и помышляет о продлении ЧС. Главное о Covid-19 на 24 ноября

Латвия почти наверняка продлит режим чрезвычайной ситуации, который действует в стране до 6 декабря. Новые вспышки коронавируса зафиксированы в школах, медицинских учреждениях и Центральной тюрьме. В Даугавпилсе и других регионах ужесточат ограничения, связанные с учебой, культурными мероприятиями и спортом. Все это означает, что зимние праздники придется отмечать в тишине, в кругу семьи, без посещения друзей и пожилых родственников. DELFI обобщает главное, что надо знать об эпидемии Covid-19 на 24 ноября.

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Цифры. В Латвии в понедельник выявили 457 новых случая Covid-19. Тринадцать человек скончались — это рекордный показатель с начала эпидемии. Общее число инфицированных достигло 13 693 человек, 1651 пациент выздоровел. В больницах страны лечатся 425 пациентов, из них 31 в тяжелом состоянии.

В Эстонии зафиксировано 204 новых случая коронавируса за сутки, в Литве подтверждено 1169 новых случаев заражения коронавирусом, умерли еще 17 человек. Всего с начала пандемии в Литве выявлено 49 393 случая заражения коронавирусом, 11 595 человек победили болезнь, 409 человек скончались.

По данным портала Worldometer, коронавирусной инфекцией Covid-19 с начала пандемии заразились 59,7 млн человек во всем мире, свыше 1,4 млн скончались, выздоровели 41,3 млн пациентов.

Новые ограничения в Даугавпилсе и регионах. Правительство решило ввести более строгие ограничения в Даугавпилсе, а также Балдонском, Краславском, Салацгривском, Акнистском и Вараклянском крае. Согласно наблюдениям эпидемиологов, в отдельных самоуправлениях происходит широкое распространение Covid-19. Поэтому правительство решило, что во всех краях, где двухнедельный рост заболеваемости превышает средний рост заболеваемости по стране в два раза, будут введены более строгие ограничения, которые коснутся учебы в школах, проведения культурных мероприятий и спортивных тренировок.

Режим чрезвычайной ситуации будет продлен. Министр здравоохранения Илзе Винькеле сообщила, что режим чрезвычайной ситуации, который ранее был установлен с 9 ноября до 6 декабря, будет продлен. Это означает, что Рождество и Новый год придется отмечать в тишине, в кругу семьи, воздержавшись от посещения друзей и пожилых родственников, а также хорошо взвесить необходимость путешествий даже в пределах Латвии.

Более строгие правила в школах и спортклубах. Министерство здравоохранения из-за роста заболеваемости Covid-19 предлагает ввести более строгие ограничения в сфере образования и спорта. Так, согласно предусмотренным планам, для учащихся 1-6-х классов на одного ученика должно быть обеспечено не менее 3 кв. м площади помещения, а учителя должны носить маски. Более строгие требования планируется установить и для спортивных клубов, где в помещениях можно будет проводить только индивидуальные тренировки, предусмотрев на одного человека не менее 15 кв. м площади.

Новые случаи заражения в Центральной тюрьме. В Центральной тюрьме выявлено уже 75 случаев Covid-19. Коронавирусом заразились 65 заключенных и 10 сотрудников тюрьмы. Инфицированных заключенных изолировали от остальных. Карантин, объявленный в тюрьме 13 ноября, будет продлен до 14 декабря по рекмендации Центра профилактики и контроля заболеваний.

Вспышка Covid-19 В Акнистском крае и Варакляны. Резкий рост заболеваемости в Акнистском крае, зафиксированный в ноябре, связан со вспышкой Covid-19 в местной психоневрологической больнице. Власти края сообщают, что заболевание изначально было констатировано в одном отделении больницы, а потом коронавирус затронул другое отделение и корпус питания. На данный момент в крае проживают 35 человек, зараженных коронавирусом. Вспышка заболеваемости Covid-19 была зафиксирована и в Вараклянском центре здравоохранения, где заразились клиенты и местные сотрудники.

Еще три школы перешли на "удаленку". После ряда положительных результатов анализов на Covid-19 у работников школ, еще три рижские школы решили перейти на полностью удаленную учебу. Таким образом, на удаленном обучении находятся в сумме пять рижских школ. Всего Covid-19 затронул 68 столичных образовательных учреждений.

История дня. Английские лексикологи не смогли выбрать главное слово 2000 года, несмотря на очевидный вариант. Вместо этого лингвисты составили список слов, наиболее полно описывающих главные события и перипетии-2020 — от одного до трех в месяц, с января до октября. В марте, с началом пандемии Covid-19, пальма первенства досталась коронавирусу. В общей же сложности в список попали порядка десяти слов, которые так или иначе связаны с коронавирусом. Российские филологи остановились на двух словах — "самоизоляция" и "обнуление". Латвия со словом еще не определилась. В прошлом году Общество развития латышского языка (LAVK) лучшим словом года назвало "notumse" (латышский вариант английского понятия blackout — ситуации, когда внезапно пропадает электричество).

Вопреки коронавирусу. Несмотря на существующий риск заражения коронавирусом, рижанка Екатерина Лежанина встает ранним утром по будильнику и отправляется на пробежку, чтобы к 8:00 быть уже на рабочем месте. Она преподает латышский язык, а также является заместителем директора Рижской 86-й средней школы. В беседе с DELFI Екатерина рассказала, как из девочки, которая ненавидела уроки спорта, в последние пять лет превратилась в настоящего фаната бега. В 2018 году, когда Латвия отмечала столетний юбилей, она пробежала первый в своей жизни марафон. Эта история — один из лучших примеров того, что никогда не поздно что-либо начинать и добиться, казалось бы, нереальных целей. Даже в эпоху пандемии и связанных с ней трудностей.