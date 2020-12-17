Латвия ужесточила ограничения, вакцинация — уже через полторы недели. Главное о Covid-19 на 17 декабря

Правительство Латвии ужесточает ограничения для борьбы с Covid-19. Парикмахерские и тренировочные залы будут вынуждены закрыться, школьникам продлят каникулы, а ограничения торговли, которые до сих пор были в силе только по выходным, теперь будут распространяться на все дни. Тем временем директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков дал неутешительный прогноз, согласно которому в Латвии увеличится число зараженных коронавирусом, что может заставить власти еще сильнее "затянуть пояса". Хорошая новость заключается в том, что в странах Евросоюза уже 27 декабря начнется вакцинация граждан, которая может улучшить эпидемиологическую ситуацию. Портал Delfi обобщает главное, что надо знать о пандемии Covid-19 на 17 декабря.

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Цифры. В Латвии за минувшие сутки выявили 1040 новых случаев Covid-19. Умерли 12 человек. С начала пандемии Covid-19 в Латвии был выявлен у 28 535 человек, выполнено 761 178 тестов, 394 человека скончались от коронавируса и последствий, вызванных инфекцией. Общее число пациентов с Covid-19 в латвийских стационарах в среду, 16 декабря, по сравнению с предыдущим днем осталось неизменным — 833 человека. Во вторник в тяжелом состоянии находился 41 пациент, в среду — 47 пациентов.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 3159 новых случаев коронавируса, 30 человек скончались. С начала пандемии в Литве выявлено 103 028 случаев заражения коронавирусом. В настоящее время болеют 56 518 человек, 45 113 человек выздоровели, 933 человека скончались. В Эстонии за сутки проанализировали 6116 тестов на коронавирус, 733 пробы дали положительный результат. В больницах страны находятся 323 человека с Covid-19, за минувшие сутки четыре человека скончались.

По данным портала Worldometer, коронавирусной инфекцией Covid-19 с начала пандемии заразились более 74,8 млн человек во всем мире, свыше 1,66 млн скончались, более 52,6 млн пациентов поправились.

Латвия вновь ужесточает ограничения. Правительство Латвии приняло решение ужесточить ограничения для борьбы с Covid-19. Ограничения будут действовать с 21 декабря по 11 января и будут связаны главным образом со сферой торговли. Власти ужесточили требования к количеству посетителей в магазинах, а ограничения торговли, которые до сих пор были в силе только по выходным, теперь будут распространяться на все дни.

Алкогольные напитки не попали под запрет. Министр экономики Янис Витенбергс сообщил, что на период с 19 декабря до 11 января, когда в Латвии в сфере торговли вводятся дополнительные ограничения для сдерживания Covid-19, алкогольные напитки можно будет приобрести в магазинах. Как известно, принятые ранее ограничения подразумевали запрет на торговлю алкогольными напитками в выходные дни.

Школьникам продлили каникулы. Школьникам 1-6 классов продлили зинмние каникулы до 8 января. Все высшее, профессиональное и неформальное образование должно проходить удаленно, в том числе практические занятия. Исключение составит клиническая практика в резидентуре. До 11 января прекращается работа всех культурных мест, выставок и ярмарок, в том числе рождественских базаров. Будут закрыты музеи и библиотеки.

Парикмахерские и тренировочные залы закрываются. С введением новых ограничений тренировки могут проходить только на улице. С 21 декабря в стране будут закрыты все спортивные и тренировочные залы, в том числе для индивидуальных тренировок. Аренда спортивного инвентаря может происходить только вне помещений. Коллективная охота окажется под запретом. До 11 января запрещены все косметические процедуры, включая услуги парикмахеров. Нельзя будет проводить фотосессии, кроме фотографий на документы.

Торговцы призывают правительство отменить ограничения. Латвийская ассоциация торговцев призывает правительство отменить ограничения на торговлю по субботам и в предпраздничные дни, сохранив разумные ограничения на торговлю по воскресеньям и непосредственно в праздничные дни. По мнению ассоциации, такое решение позволило бы людям спокойно и не толпясь сделать покупки к Рождеству и Новому году.

Кариньш заговорил об ограничении на передвижение жителей. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш предупредил, что если в течение десяти дней эпидемиологическая ситуация не изменится в лучшую сторону, правительству придется вводить серьезные ограничения на передвижение жителей по территории страны. По словам премьера, вспышка Covid-19, которая наблюдается на протяжении всей осени, в последнее время начала только усиливаться, что заставляет задуматься об ужесточении карантина.

В центре социального ухода в Баускском крае — вспышка коронавируса. В одном из филиалов центра социального ухода "Derpele" Covid-19 выявлен более чем у половины клиентов и у половины работников. Центр предоставляет услуги социального ухода и реабилитации в Баускском крае. В одном из филиалов центра в усадьбе Дерпеле, несмотря на соблюдение всех мер предосторожности, выявлены случаи заражения Covid-19. В остальных филиалах ситуация спокойная.

Перевощиков дал неутешительный прогноз. В ближайшую неделю или полторы количество госпитализированных пациентов с Covid-19 превысит 1000 человек. Такой прогноз дал директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков. По его мнению, люди безответственно подходят к соблюдению действующих в стране ограничений, а после прошедших "антимасочных" митингов стоит ждать новых заражений.

Рижское самоуправление запретило митинги против коронавирусных ограничений. Рижская дума не согласовала пикет против ограничений из-за Covid-19, который был запланирован на воскресенье, 20 декабря. Решение принято на основании рекомендаций специалистов. Об этом сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис. Правоохранительные органы разрабатывают план на случай, если люди в воскресенье все же соберутся на несанкционированную акцию.

Вакцинация от Covid-19 в ЕС начнется 27 декабря. Первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции Covid-19 в странах Евосоюза начнется 27-29 декабря. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Это ключевой момент для Европы. 27, 28 и 29 декабря вакцинация начинается по всему ЕС. Мы защитим наших сограждан вместе", — написала она в Twitter.

История дня. Как индустрия красоты выживает во время чрезвычайной ситуации. Пандемия внесла коррективы в жизнь каждого из нас, однако некоторые отрасли и работники пострадали серьезнее остальных. Принятые в ноябре меры по ограничению распространения Covid-19 затронули работников индустрии красоты — на целый месяц без работы и поддержки остались многие мастера и предприятия, которым пришлось буквально выживать.