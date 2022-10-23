Латвия в 2023 году потратит свыше 200 млн евро на поддержку украинских беженцев

В следующем году для реализации плана поддержки украинских беженцев Латвии может понадобиться 214,9 млн евро. Министерство внутренних дел представило ответственным министерствам для согласования план мероприятий по оказанию поддержки украинскому населению в Латвии в 2023 году, сообщает агентство LETA.

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В МВД заявили, что несколько миллионов жителей Украины покинули территорию Украины с начала войны.

С первых дней Латвия оказывает поддержку лицам, которые, спасаясь от войны, осели в Латвии. На данный момент в Латвии персональный код присвоен 41 575 жителям Украины. Резидентам Украины выдано 35 277 долгосрочных виз D и разрешений на временное проживание. В настоящее время через комиссии самоуправлений по гражданской обороне размещено 12 595 гражданских лиц из Украины.

Согласно статистике, в Латвии продолжает проживать большое количество мирных жителей Украины, нуждающихся в помощи. В целях обеспечения оказания помощи беженцам в 2023 году подготовлен проект указанного плана мероприятий.

План определяет меры, которые должны быть реализованы, и ресурсы, которые должны быть привлечены госучреждениями, самоуправлениями, неправительственными организациями и предпринимателями для приема, размещения и социальной поддержке беженцам, приехавшим в Латвию с начала войны, а также тем жителям Украины, которые еще прибудут в Латвию в следующем году.

План состоит из 11 разделов. Беженцам предоставляется право на пребывание в Латвии, право на трудоустройство и пособия, право на образование, а также обеспечение личных и имущественных прав и интересов несовершеннолетних детей, въезжающих в Латвию без сопровождения родителей.

Размер возможной поддержки граждан Украины на одного человека разработан с условием, чтобы не превышала объем поддержки, доступный гражданам Латвии.

При этом в 2023 году ресурсам здравоохранения может потребоваться 18,7 млн ​​евро для оказания первичной вторичной амбулаторной и стационарной медицинской помощи украинмким беженцам, включая компенсируемые лекарства и материалы, а также доплаты.

В свою очередь, Министерству экономики, Министерству охраны окружающей среды и регионального развития нужны десятки миллионов евро на жилье для приезжих из Украины.

Общая стоимость плана мероприятий составляет 214 976 639 евро, из которых 204 014 778 евро требуется из госбюджета на непредвиденные расходы, а 1 257 000 евро — из выделенного бюджета. Из зарубежных финансовых источников власти Латвии планируют найти 9 704 861 евро. Расчеты носят ориентировочный характер.