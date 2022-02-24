"Латвия в безопасности". Что говорят о нападении России на Украину первые лица государства

Латвию защищает 5-я статья договора НАТО. Посольство Латвии в Украине эвакуирует из Киева во Львов дипломатов и призывает своих граждан покинуть Украину. Официальная Рига призывает задействовать 4-ю статью договора о НАТО и ввести самые жесткие экономические санкции против России. Наша страна готова принимать беженцев из Украины. Нападение на Украину станет началом конца путинского режима. С такими заявлениями выступили первые лица Латвийского государства.

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Латвию защищает 5-я статья договора НАТО



Первым на вторжение российских войск в Украину отреагировал министр обороны Артис Пабрикс (АР!). Президент России Владимир Путин начал войну в Европе и вся ответственность за последствия ложится на его плечи, заявил глава Минобороны. Латвия по-прежнему в безопасности, на ближайшее время запланированы консультации о дальнейших шагах, заверил министр. "Желаю сил и выдержки украинскому народу, к которому пришло это горе", — написал в социальной сети Twitter Пабрикс.

"Мы можем чувствовать себя в безопасности. Нас защищает 5-я статья договора НАТО", — сказал президент Латвии Эгил Левитс. 5-я статья НАТО гласит, что нападение на страну Альянс является нападением на весь Альянс. Эгил Левитс также заявил в интервью Латвийскому Радио, что Россию необходимо изолировать от всего мира, добавив, что задача НАТО — помочь украинцам. Он также считает, что вторжение в Украину — это начало конца режима Владимира Путина, потому что это нападение не может не повлиять на нападавшего.

После нападения России на Украину Латвия требует начать консультации в соответствии с 4-й статьей Договора НАТО, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"). 4-я статья договора о НАТО предусматривает, что государства-члены будут проводить совместные консультации в любое время, если мнение любого государства-члена может быть поставлено под угрозу территориальной целостности, политической независимости или безопасности любого государства-члена.

Санкции против России за ее военные действия против Украины должны быть очень жесткими, заявил в интервью Латвийскому радио министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ("Новое Единство"), который сейчас находится в Киеве. Ринкевич считает, что санкции должны включать запрет на технологии, а также отключение России от международных финансовых инструментов.

Министр заявил, что происходящее в Украине в данный момент иначе как войной назвать нельзя. К сожалению, похоже, что война будет очень кровопролитной и прямо или косвенно коснется и Латвии, добавил политик.

На 12.00 созвано внеочередное заседание Кабинета министров Латвии.

Эвакуация из Украины: пункт помощи во Львове



Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич ("Новое Единство") сейчас сам находится в Киева. В интервью Латвийскому радио он сообщил, что в украинской столице слышны отдаленные взрывы.

Ранним утром Ринкевич распорядился эвакуировать латвийских дипломатов из Киева. Пока во Львов, в зависимости решения будут приниматься в зависимости от развития ситуации.

МИД призвал латвийцев незамедлительно покинуть Украину своими силами или сухопутными маршрутами, если есть такая возможность. Ранее Агентство гражданской авации сообщило, что введен запрет на использование латвийскими авиаперевозчиками воздушного пространства Украины.

По словам Ринкевича, эвакуация будет осуществлять через Львов. Именно поэтому посольство Латвии эвакуируется во Львов.

Если необходима помощь в выезде из Украины, латвийские подданные могут отправляться во Львов в хостел Sakura, который находится недалеко от почтового отделения Nova Poshta Nr 17. В чрезвычайной ситуции нужно звонить по круглосуточному телефону помощи МИД — 26337711.

Латвия готовится к приему беженцев



Министр внутренних дел Мария Голубева (АР!) в эфире Латвийского радио заявила, что по плану Латвия готовится принять около 10 000 беженцев из Украины. Литва, по ее словам, готовится к прибытию 40 000 беженцев.

По словам Голубевой, пока речь идет о размещении беженцев в основном в гостиницах. Из слов министра следует, что консультации с бизнесом происходят. Глава МВД признала, что некоторые беженцы могут найти прибежище у латвийских родственников.

Голубева напомнила, что у Латвии нет общей границы с Украиной. Поэтому, убегая от войны, украинцы скорее направятся в Польшу, Венгрию, Румынию и все же Литву. Через Беларусь, поддерживающую Россию, это может быть сложнее сделать, признала глава МВД Латвии.

Мария Голубева признала в эфире, что Управление по делам гражданства и миграции консультируется с предпринимателями. Вероятно, некоторые предприниматели могут быть даже заинтересованы трудоустроить украинцев. Однако, как дала понять Голубева, вопрос в том, разрешат ли им работать в Латвии. Напомним, что латвийское законодательство выдвигает достаточно жесткие требованию владения государственным языком к трудящимся.

Голубева сказала, что в течение недели — при согласовании с другими министерствами — должны быть принять решения, касающиеся возможного притока беженцев из Украины.