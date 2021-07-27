Латвия в целом получила более двух миллионов доз вакцин от Covid-19

На сегодняшний день в Латвию поставлено в общей сложности 2 037 675 доз вакцин от Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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Из них 1 939 475 доз поступили от компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca, а 98 200 — от компании Johnson&Johnson, для вакцины которой требуется только одна доза.

От производителя Pfizer/BioNTech за 24 поставки получено 1 159 275 доз вакцины, из которых 132 210 доз были получены в дни крупнейших поставок 21 и 28 июня. От этого производителя за одну поставку в среднем поставлялась 46 461 доза вакцины. Доля доз, полученных от этого производителя, составляет 56,8% от общего количества поставленных доз.

Значительно меньшее количество доз было получено от Moderna — всего производитель за 21 поставку поставил 332 400 доз. 30 марта за одну поставку было получено 25 200 доз, что на сегодняшний день является крупнейшей поставкой этого производителя, а в среднем за одну поставку поставлялось 15 828 доз. В целом количество доз, полученных от этого производителя, составляет 16,3%.

Первоначально планировалось, что план вакцинации Латвии будет в первую очередь основан на вакцине производителя AstraZeneca, но позже производитель неоднократно существенно сокращал поставки, при этом желание населения вакцинироваться этой вакциной также уменьшалось. Таким образом, сравнение первоначальных прогнозов поставок с фактически поставленными показывает, что AstraZeneca в первом квартале вместо 423 957 доз вакцины поставила только 30,5% — или 129 600 доз. Аналогичная тенденция сохранилась и во втором квартале: производитель фактически поставил 53,6% от первоначально обещанных — 318 200 доз вместо 593 539. В целом количество поставленных этим производителем доз вакцины составляет 21,97% от общего количества поставленных доз.

Из-за низкого желания латвийского населения прививаться вакциной AstraZeneca правительство решило пожертвовать 165 600 доз этой вакцины Грузии, Молдове, Черногории, Кении и Албании.

Последняя вакцина, одобренная для использования в ЕС, — это однократная вакцина, производимая компанией Johnson&Johnson, поставки которой в Латвию начались в апреле. На сегодняшний день за десять поставок получено 98 200 доз, из которых в самой крупной поставке получено 16 800 доз. В среднем от этого производителя за одну поставку поставлялось 9820 доз. Всего от этого производителя было получено 4,83% от общего количества доз.

По данным Национальной службы здравоохранения, в Латвии в целом использовано 1 321 191 доз вакцин от коронавируса, а ранее было решено передать 165 600 доз вакцин другим странам. Таким образом, в общей сложности было использовано или передано другим странам 1 486 191 доз вакцин, или 72,9% полученных доз.

В настоящее время для использования в ЕС одобрены четыре вакцины от Covid-19: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. В то же время Европейское агентство лекарственных средств проводит оценку вакцин от Sanofi, CureVac, Sinovac и Novavax, а также российской вакцины "Спутник V".