Латвия — в лидерах ЕС по количеству суицидов: одна из причин — депрессия

Несмотря на тот факт, что самоубийств в Латвии с каждым годом становится меньше, мы все еще остаемся в лидерах по количеству суицидов среди стран ЕС.

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По данным Латвийской ассоциации психиатров (ЛАП), много лет подряд Латвия занимает среди стран Евросоюза 3-4 место по количеству самоубийств. Ежегодно в Латвии добровольно сводят счеты с жизнью около 300 человек, 80% из них связаны с невылеченной депрессией. На каждое так называемое завершенное самоубийство приходится 20 попыток суицида. Именно по этой причине психиатров беспокоит большой разрыв между количеством людей, которые нуждаются в помощи, и теми, кто действительно к ним обращается.

Как отмечают в ЛАП, согласно новым исследованиям, в Латвии с симптомами депрессии сталкивается 7-8% жителей страны. Однако из этих примерно 120 000 человек в поле зрения семейных врачей или психиатров попадают лишь 4000 — 5000 человек, т. е. всего около 5%. При этом, как правило, к той поре у пациента уже наблюдается тяжелая депрессия или депрессия средней тяжести.

"Мысли о суициде часто являются признаками тяжелой депрессии. Люди не обращаются за помощью по разным причинам — к сожалению, очень часто просто потому, что они не осознают депрессию и не понимают разрушительную силу этой болезни.

Депрессия влияет на физическое самочувствие, у человека может появиться слабость, нарушения сна, боли в суставах, потеря аппетита, но он готов найти у себя любое физическое заболевание, просто чтобы не признавать, что суть проблемы — в его психическом здоровье. Особенно это касается мужчин, которым кажется, что им всегда нужно быть сильными и мужественными, особенно в тот момент, когда появляются первые признаки депрессии. Люди не понимают, что с ними происходит, и если рядом нет никого, кто бы побудил их искать помощь, депрессия приобретает тяжелые формы. Как результат: 85% суицидов в Латвии совершается мужчинами", — рассказал президент Латвийскиой ассоциации психиатров Марис Таубе.

Еще одна причина, из-за которой люди не ищут помощь, это недостаточное государственное софинансирование на приобретение лекарств. Государство компенсирует 75% антидепрессантов, однако врачи говорят, что этого недостаточно, чтобы пациент мог купить необходимое ему лекарство, а не то, на что ему хватает денег. По мнению Таубе, государство должно компенсировать антидепрессанты на 100%.

"Также надо понимать, что симптомы депрессии мучительны, человек все видит в мрачных тонах, нередко человек пугается и стыдится, т. к. ошибочно думает, что депрессия — это слабость его характера, поэтому находит множество отговорок, лишь бы не принимать лекарства. Если человеку еще придется за это и приплачивать, сопротивление усилится", — считает глава ЛАП.

Именно поэтому латвийские психиатры решили провести кампанию "Цена депрессии", чтобы напомнить: депрессия это не только тяжелое заболевание, которое может затронуть каждого члена общества и повлиять на жизнь их близких, но и негативно отразиться на государственной экономике, ведь пациенты с депрессией очень часто утрачивают трудоспособность, а в тяжелых случаях — заканчивают жизнь самоубийством.