Латвия в марте получит дополнительно 20 000 доз вакцины Moderna

В результате перераспределения вакцин от Covid-19 внутри ЕС Латвия получит в марте дополнительно 20 000 доз вакцины Moderna, сообщил журналистам министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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"Я хотел бы поблагодарить моих коллег из правительства за их очень быстрое согласие и поддержку, чтобы Латвия могла купить дополнительно 167 000 вакцин "Moderna", которые были получены от других стран ЕС, перераспределивших свой первый заказ вакцин Moderna", — сказал министр, выразив благодарность и коллегам из Евросоюза.

По его словам, уже в марте Латвия получит дополнительно 20 000 вакцин Moderna, а весь объем будет полностью доступен к третьему кварталу года — к тому времени, когда Латвии потребуется больше всего вакцин.

Как сообщалось, в результате перераспределения вакцин от Covid-19 среди стран ЕС у Латвии появилась возможность закупить дополнительно 167 213 доз вакцины Moderna.

Другие государства ЕС согласились поделиться своими дозами вакцины, а Швеция организовала перераспределение.

Латвия первоначально подала заявку на 336 566 доз вакцины Moderna.